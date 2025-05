Parghelia si prepara all’evento “Pedaliamo la città”: un pomeriggio all’insegna della mobilità sostenibile

La locandina dell’evento

Le due ruote tornano protagoniste a Parghelia questo sabato, 31 maggio, con l’evento “Pedaliamo la città”. Una giornata pensata per riscoprire il piacere della mobilità sostenibile, immergersi nel territorio urbano e promuovere uno stile di vita sano e attento all’ambiente. Il ritrovo è fissato per le ore 15 in piazza Europa, da dove alle ore 16 prenderà il via la pedalata collettiva. L’iniziativa, aperta a tutti – famiglie, giovani e adulti – prevede un percorso che si snoderà tra le vie principali e i punti più suggestivi del paese. Non mancheranno brevi soste lungo il tragitto, dedicate a momenti di sensibilizzazione sulla mobilità dolce e sulla sicurezza stradale, temi fondamentali per una convivenza urbana più serena e consapevole. «Pedalando in città non è solo un’occasione per muoversi in modo ecologico – ha dichiarato il vicesindaco Tommaso Belvedere – ma anche un modo per riscoprire il piacere di vivere il paese in modo lento, condiviso e sostenibile». Un invito, dunque, a rallentare il ritmo frenetico della quotidianità e a godere della bellezza del proprio territorio da una prospettiva diversa.

Al termine della pedalata, la festa si sposterà nuovamente in piazza Europa, dove un piccolo rinfresco attenderà tutti i partecipanti. La piazza si animerà ulteriormente con la presenza di stand informativi delle associazioni locali, laboratori creativi per bambini e diverse attività educative incentrate sui temi dell’ambiente, della salute e dell’educazione stradale, offrendo un’occasione di apprendimento e divertimento per tutte le età. «La partecipazione all’evento è gratuita, ma per facilitare l’organizzazione – ha precisato Belvedere – è consigliabile l’iscrizione presso il Municipio, ma sarà possibile registrarsi anche il giorno stesso prima dell’inizio della manifestazione». L’evento è promosso dal Comune di Parghelia in collaborazione con la Pro Loco e il Servizio Civile, e si inserisce a pieno titolo tra le attività dedicate alla promozione della mobilità sostenibile e del Festival dello Sviluppo sostenibile.