Tropea si prepara a festeggiare San Francesco di Paola con la tradizionale processione in mare e la benedizione delle barche

Il Santo calabrese per eccellenza e protettore della gente di mare sarà celebrato domenica 1 giugno. La statua come ogni anno sarà posta su una imbarcazione che solcherà lo specchio d'acqua antistante la cittadina

La locandina dell’evento

Tropea si appresta a festeggiare San Francesco di Paola, il venerato patrono e protettore della gente di mare, che sarà celebrato con solennità e tradizione nella giornata di domenica 1 giugno. La comunità tropeana si prepara così a vivere un momento di profonda devozione e di forte legame con le proprie radici marinare. Le celebrazioni, organizzate dalla parrocchia dell’Immacolata e dal Santuario di San Francesco di Paola, saranno, come ogni anno, un evento coinvolgente e suggestivo. Il programma prevede l’inizio dei riti nel pomeriggio di domenica. Alle ore 17:30, i fedeli si ritroveranno per la recita del rosario, un momento di preghiera e raccoglimento che aprirà ufficialmente le celebrazioni. Alle ore 18 poi la celebrazione eucaristica. Quest’anno, la Messa sarà officiata in una location di grande impatto e significato: il piazzale antistante la residenza della Guardia costiera. Una scelta che sottolinea ulteriormente il legame tra il Santo e coloro che vegliano sul mare e sulla sua gente. Al termine della celebrazione liturgica, come da tradizione, seguirà un evento di grande suggestione: una piccola processione in mare.

Le imbarcazioni addobbate, guidate dalla barca che porterà la statua del Santo, si snoderanno nello specchio di mare antistante Tropea, in omaggio al protettore dei naviganti. La giornata si concluderà con l’emozionante e storica benedizione delle barche, un rito che invoca protezione e prosperità per tutti coloro che affidano al mare la propria vita e il proprio lavoro. Il Borgo pescatori e il Porto di Tropea saranno il cuore pulsante di questi festeggiamenti, pronti ad accogliere non solo i residenti, ma anche i numerosi visitatori che ogni anno accorrono per partecipare a questa manifestazione unica. Un’occasione per riscoprire le tradizioni più autentiche di Tropea e per rendere omaggio a un Santo che da secoli veglia sulla sua comunità marittima.