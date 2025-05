Festa della Repubblica, la Prefettura di Vibo illustra il programma delle celebrazioni del 2 giugno. Ecco i dettagli

La Prefettura di Vibo Valentia ha annunciato oggi il programma dettagliato per le celebrazioni del prossimo 2 giugno, in occasione dell’anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. Gli eventi si articoleranno in due momenti significativi nel corso della giornata, con la partecipazione della cittadinanza caldamente invitata.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 9 con la deposizione di una corona al Monumento ai caduti, situato in viale XXIV Maggio (corso Umberto I). Alle ore 10, le attività si sposteranno in piazza Martiri d’Ungheria (piazza Municipio). Qui si terrà la cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dall’esecuzione dell’Inno nazionale ad opera del Complesso dei cori della Calabria. Seguirà la lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e lo stendimento della bandiera tricolore, a cura dei Vigili del fuoco. La mattinata sarà arricchita da brani eseguiti dagli allievi del Primo circolo scolastico di Vibo Valentia, e dalla presenza di stand espositivi istituzionali ed artigianali.

Le celebrazioni riprenderanno nel tardo pomeriggio, alle ore 18, all’ex Convento dei Gesuiti. Qui si terrà un concerto a tema, eseguito dagli allievi del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Seguirà l’allocuzione del prefetto e la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”. La giornata si concluderà con un brindisi e il taglio della torta.