Vibo celebra la Festa della Repubblica con un concerto all’aperto a cura del Conservatorio Torrefranca

Il chiostro dell’ex Collegio dei Gesuiti si prepara a trasformarsi in un suggestivo teatro all’aperto. Lunedì 2 giugno, alle ore 18, in occasione del 79esimo anniversario della nascita della Repubblica, la stagione concertistica 2025 promossa dal Conservatorio ”Fausto Torrefranca” si arricchisce di un nuovo, atteso capitolo. All’evento presenzieranno, inoltre autorità civili, militari e religiose.

Protagonista indiscussa della serata sarà l’Orchestra di Fiati dell’istituto musicale vibonese, composta da trentacinque giovani studenti, guidati dalla bacchetta esperta del maestro Ferruccio Messinese. Il programma, pensato come un raffinato tributo musicale alla Festa della Repubblica, si muove con eleganza tra epoche, stili e suggestioni sonore.

Si apre con il Canto degli Italiani – l’Inno nazionale, nella lettura orchestrale voluta per l’occasione – per poi inoltrarsi nelle architetture sinfoniche della Suite in Mi bemolle maggiore op. 28 n.1 di Gustav Holst. Dalla classicità inglese si passa quindi alla contemporaneità della Systematic Suite di Daniele Carnevali, articolata in tre movimenti che mettono in luce la ricchezza timbrica dell’organico.

Non mancherà un’incursione nella scrittura vivace e dinamica dell’olandese Kees Schoonenbeek con Pleasure for band, così come un doveroso omaggio alla grande musica operistica e cinematografica: dalla fantasia sulla Carmen di Bizet all’intramontabile Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone. Un crescendo di emozioni che troverà il suo apice nelle pagine più iconiche di Astor Piazzolla, restituite all’ascolto in una orchestrazione appassionata firmata dallo stesso maestro Messinese.

Chiusura tutta italiana, con la suite da Rugantino di Armando Trovajoli, orchestrata da Marco Marzi: un congedo dal sapore teatrale, ironico e coinvolgente, che ben incarna lo spirito del musical nostrano.

«L’Orchestra di fiati del ”Torrefranca” – si legge in una nota – vanta numerose partecipazioni in rassegne di rilievo, tra cui i ”Concerti del Venerdì sera” nei Musei Vaticani e il Festival Internazionale ”I Fiati” di Novara. Apprezzata per la freschezza interpretativa dei suoi giovani strumentisti e per l’elevato profilo musicale, l’ensemble rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’istituzione vibonese».

A coronare la serata, il momento più alto della cerimonia istituzionale: la consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, da parte del Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, a cittadini che si sono distinti per il loro impegno civile, sociale e professionale. Musica e memoria, talento e istituzioni: così Vibo celebra la Repubblica. Con il linguaggio che più unisce, quello delle note.