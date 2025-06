“La musica va in Porto” a Vibo Marina: tutto pronto alla banchina Fiume per il concerto di fine anno scolastico del Vespucci

La locandina dell’evento

Vibo Marina si prepara a vivere un evento speciale in occasione della chiusura dell’anno scolastico: un concerto che unisce cultura, musica e valori civici, promuovendo l’inclusione e il senso di comunità. L’iniziativa, promossa dall’Istituto comprensivo “Vespucci-Murmura-Briatico” con la dirigente scolastica Tiziana Furlano, rappresenta un omaggio alla città e a tutte le figure che hanno contribuito al percorso scolastico di quest’anno. L’appuntamento è fissato per la sera del 6 giugno alle ore 19 alla banchina Fiume del Porto di Vibo Marina, nelle vicinanze della nuova tensostruttura dell’Autorità portuale. La serata si inserisce in un contesto di collaborazione tra scuola, Autorità portuale, Capitaneria di Porto, Pro Loco e il pontile di Marina Carmelo, rafforzando il rapporto tra istituzioni e comunità locale. Circa quaranta giovani musicisti, provenienti dagli istituti di Vibo Marina, Vibo Valentia e Briatico, si esibiranno in un repertorio che spazia dal classico al moderno, con brani scelti e adattati appositamente per coinvolgere i ragazzi e il pubblico presente.

Diretti dai docenti di Strumento musicale, i giovani talenti offriranno uno spettacolo ricco di energia e talento, simbolo di un percorso di crescita e di valorizzazione delle capacità artistiche. Questo evento rappresenta anche un’occasione di riflessione sui valori di legalità e di rispetto delle regole, temi cari alla scuola e alla comunità. In passato, il concerto si è svolto a bordo della Barca della legalità, un veliero di 14 metri confiscato dalla Guardia di finanza e affidato all’Istituto comprensivo. Questa “aula galleggiante” ha rappresentato un simbolo di lotta alla criminalità e di educazione alla legalità, offrendo un’esperienza educativa unica ai giovani, unendo mare e musica in un contesto di forte significato civico.