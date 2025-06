A Vibo masterclass di Massimo Mercelli: il flautista di Glass e Morricone al Conservatorio Torrefranca

Prende il via oggi, 6 giugno, al Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, una due giorni dedicata all’eccellenza flautistica: ospite d’eccezione Massimo Mercelli, tra i flautisti più apprezzati a livello internazionale e figura di riferimento assoluta per il repertorio contemporaneo a cui autori come Glass, Morricone e Gubaidulina hanno affidato prime esecuzioni e opere dedicate.

La Masterclass – curata dal professore Fabio Pepe, docente al Conservatorio di Vibo e punto di riferimento per l’area flautistica – si terrà all’ex Convento dei Gesuiti, in via Scesa del Gesù 18, nel cuore del centro storico di Vibo Valentia, nuova sede dell’istituto.

Massimo Mercelli è il flautista che vanta il maggior numero al mondo e le più importanti dediche e collaborazioni con i più celebri compositori di fama mondiale: da Penderecki a Gubaidulina, da Philip Glass a Michael Nyman, passando per Morricone, Bacalov, Sollima, Piovani, Galliano e Gabriel Prokofiev. La sua carriera lo ha portato a calcare i palcoscenici più prestigiosi, dalla Carnegie Hall di New York al Musikverein di Vienna, collaborando con artisti del calibro di Yuri Bashmet, Luis Bacalov, John Malkovich, Albrecht Mayer e numerose orchestre internazionali.

Le due giornate di formazione si articoleranno su una doppia sessione quotidiana – dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30 il 6 giugno; dalle 9:00 alle 15:00 il 7 giugno – con la partecipazione della pianista accompagnatrice professoressa Rosangela Longo, in modo da offrire agli studenti un’esperienza intensiva e completa.

Il percorso didattico proposto si concentra su sette aree fondamentali: lo sviluppo della tecnica individuale, la sincronizzazione di gruppo, l’espressione musicale, l’ampliamento del repertorio per ensemble di flauti, la collaborazione tra musicisti, la formazione auditiva e la preparazione alla performance dal vivo. Si tratta di una rara occasione per perfezionarsi sotto la guida di un artista che ha scritto pagine fondamentali della storia contemporanea del flauto.

«La presenza di Massimo Mercelli al Conservatorio – sottolinea il maestro Fabio Pepe – è un’opportunità straordinaria per i nostri studenti, che potranno confrontarsi con un interprete che ha vissuto e contribuito alla creazione di alcune delle opere più significative del repertorio flautistico contemporaneo».

Il direttore del Conservatorio Vittorino Naso evidenzia: «Con questa Masterclass confermiamo il nostro impegno a offrire agli studenti momenti di alta formazione con artisti di chiara fama internazionale, capaci di coniugare eccellenza tecnica, visione artistica e capacità comunicativa».

In continuità con questa proposta, il Conservatorio ospiterà il 9 e 10 ottobre 2025 una seconda Masterclass di Flauto, questa volta con il maestro Philipp Jundt, concertista e docente presso la Liszt School of Music di Weimar, la Kangnam University in Corea e, dal 2017, professore anche al Conservatoire de Neuchâtel in Svizzera.