Tropea, tutto pronto nella Cattedrale per la decima edizione dell’evento culturale “Lunga notte delle chiese”

L'appuntamento è fissato per stasera alle ore 20:30. L'evento è organizzato e promosso dalla parrocchia Maria Santissima di Romania, dal coro polifonico Don Giosuè Macri e dall'associazione "Il giardino di Persefone"

La locandina dell’evento

L’evento culturale e spirituale dal titolo “La lunga notte delle chiese”, giunto quest’anno alla decima edizione, è promossa e organizzata congiuntamente dalla parrocchia Maria Santissima di Romania, dal Coro polifonico “Don Giosuè Macri” e dall’associazione “Il giardino di Persefone”. Musica, arte e cultura per questo evento si fondono in un unico, sincero abbraccio, offrendo ai partecipanti un’esperienza ricca e coinvolgente all’interno di un luogo sacro. L’appuntamento è fissato per questa sera, con inizio alle ore 20:30, nella suggestiva cornice della Cattedrale di Tropea. Numerose sono le realtà del territorio che contribuiscono all’evento, garantendo una varietà di espressioni artistiche e culturali. Tra i partecipanti figurano l’associazione “Le stelle del Faro” Odv, il Centro di solidarietà “Don Mottola”, il Coro polifonico delle voci bianche e LaboArt. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all’insegna dell’arte, della musica e della riflessione, immersi nell’atmosfera unica della Cattedrale di Tropea.