Pennelli e colori per raccontare i luoghi, al via la prima estemporanea di pittura Città di Vibo Valentia con montepremi da mille euro

Un evento culturale pensato per valorizzare il territorio attraverso l'arte. Saranno presenti pittori provenienti da tutta la Calabria

Il 13 e 14 giugno prossimi Vibo Valentia si trasformerà in una grande galleria a cielo aperto, ospitando la prima estemporanea di pittura. Un evento che «è molto più di una semplice competizione artistica», come riportato sulle pagine social del Comune.

Non è retorica dire che l’arte può cambiare i luoghi. Può riempire i vuoti, dare voce ai silenzi, rimettere in circolo energie che spesso restano assopite. E, così, Vibo Valentia sceglie di aprirsi all’arte come forma di rigenerazione culturale e sociale, offrendo agli artisti una vetrina autentica, fatta di scorci, di luce.

Gli artisti – provenienti da tutta la Calabria – si confronteranno a colpi di pennello lungo Corso Vittorio Emanuele III, ognuno con la propria visione, ognuno con il proprio sguardo. In palio un montepremi di mille euro per i primi cinque classificati. Ma al di là del premio, il vero trofeo sarà l’incontro: tra chi dipinge e chi guarda, tra l’arte e il territorio.

La premiazione si terrà il 14 giugno, al termine delle due giornate dedicate all’estemporanea. Il Comune invita cittadini e visitatori a prendere parte all’iniziativa e ad osservare il centro cittadino da una prospettiva diversa, attraverso gli occhi degli artisti.