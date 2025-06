Vibo, al Conservatorio Torrefranca concerto di flauti e pianoforte con il trio Fabiano-Maiolo-Longo

Domani, martedì 10 giugno, alle ore 18:00, la sala concerti del Conservatorio ”Torrefranca” di Vibo Valentia, nella sede dell’ex collegio dei Gesuiti, accoglierà un nuovo appuntamento della stagione concertistica 2025, organizzata in collaborazione con Ama Calabria.

In programma un concerto che vede protagonisti i flautisti Maria Antonietta Fabiano e Antonio Domenico Bruno Maiolo, accompagnati al pianoforte da Rosangela Longo, docente dell’istituto musicale vibonese.

Il programma si concentra sulla musica per flauto tra Settecento e Ottocento, con brani che evidenziano sia l’aspetto tecnico che quello espressivo degli strumenti. Si apre con il trio in sol maggiore per due flauti e basso continuo di Johann Christian Bach, articolato in tre movimenti. Segue l’Andante et rondò op.25 di Franz Doppler. La seconda parte del concerto propone celebri trascrizioni operistiche: la Fantasie brillante su temi della Carmen di Bizet, a firma di Francois Borne, una fantasia su La Traviata nella versione di Paul-Agricole Génin e la Grand Concerto Fantasy, op. 5, ispirata a ”Un ballo in maschera” di Verdi, composta dal piemontese Luigi Hugues.

Chi è Rosangela Longo

Pianista calabrese, si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio ”Francesco Cilea” di Reggio Calabria presso l’allora sezione staccata di Vibo Valentia. Attiva da anni nel repertorio cameristico, ha collaborato con importanti voci del panorama lirico nazionale e partecipa regolarmente a masterclass come pianista accompagnatrice. È attualmente docente di pratica dell’accompagnamento presso lo stesso Conservatorio ”Fausto Torrefranca”.

Leggi anche ⬇️ A Vibo masterclass di Massimo Mercelli: il flautista di Glass e Morricone al Conservatorio Torrefranca

Chi è Mariantonietta Fabiano

Flautista diplomatasi con lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Vibo Valentia, sotto la guida dei maestri Verio Sirignano e Roberta Presta per il triennio e sotto la guida del maestro Fabio Pepe per i bienni di flauto solistico e musica da camera, si è perfezionata con alcuni tra i più importanti nomi del panorama internazionale. Ha collaborato con diverse formazioni orchestrali e svolge un’intensa attività cameristica, distinguendosi in numerosi concorsi internazionali.

Chi è Antonio Maiolo

Anch’egli diplomato con lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Vibo Valentia sotto la guida del maestro Fabio Pepe, ha maturato esperienze in prestigiose orchestre e ha preso parte a importanti produzioni sinfoniche e liriche. Attualmente tutor presso i corsi di base del Conservatorio di Vibo Valentia, nonchè attivo come camerista e orchestrale, ha preso parte a importanti produzioni sinfoniche e ha collaborato con artisti come Fabio Armiliato e Lina Sastri.