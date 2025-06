Roby Facchinetti: «Il tartufo di Pizzo è il gelato più buono del mondo». E il Comune conferisce la cittadinanza onoraria al cantante dei Pooh

Il Comune di Pizzo ha ufficializzato, attraverso i propri canali social, il conferimento della cittadinanza onoraria a Roby Facchinetti, colonna storica dei Pooh e figura emblematica del panorama musicale italiano.

La cerimonia è fissata per martedì 24 giugno, alle ore 17:30, nella cornice del Palazzo della Cultura. Un riconoscimento che nasce – come si legge nel post del Comune – dal legame affettivo che l’artista ha manifestato nei confronti della città calabrese, suggellato durante una sua visita in cui ha pubblicamente elogiato le eccellenze gastronomiche locali.

Infatti un paio d’anni fa, sui propri profili social aveva definito il celebre Tartufo di Pizzo «il dolce più buono del mondo». Una dichiarazione semplice ma potente che ha generato una discreta eco mediatica contribuendo – come sottolinea l’amministrazione – alla promozione turistica e culturale del territorio».

A margine della cerimonia, l’artista incontrerà il pubblico per firmare le copie del suo ultimo lavoro discografico, ”Parsifal – l’uomo delle stelle”. Un’occasione d’incontro ravvicinato per i fan, ma anche un momento simbolico per suggellare un rapporto nato quasi per caso, ma capace di lasciare il segno.