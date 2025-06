Didattica musicale, salute e inclusione: al Conservatorio Torrefranca parte un nuovo ciclo di masterclass

Dal prossimo 13 giugno fino al 23 ottobre, il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia organizza un ciclo di masterclass dedicate alla didattica musicale. Gli incontri, rivolti a docenti, studenti e professionisti del settore «mirano ad affrontare aspetti centrali della formazione musicale – è quanto si legge in una nota -, con un’attenzione particolare a inclusione, salute del musicista e innovazione metodologica».

Il progetto è curato da Chiara Macrì, docente di Musicologia e Storia della musica, oltre che referente per Dsa e disabilità del Conservatorio. Macrì è anche coordinatrice dei percorsi di formazione per insegnati della scuola secondaria.

Il primo appuntamento è previsto per il 13 giugno, dalle 13:30 alle 19:30, e sarà guidato da Ferdinando Suvini, musicista, psicologo e musicoterapeuta. In qualità di insegnante certificato di Tecnica Alexander. Suvini proporrà «una riflessione sul rapporto tra corpo e mente nella pratica musicale, con l’obiettivo di offrire strumenti per migliorare consapevolezza fisica, gestione emotiva e qualità della performance».

Il 27 settembre, poi si discuterà di accessibilità agli studi musicali per persone con disabilità visiva. I docenti Anna e Giuseppe Nicotra, attivi al Conservatorio di Brescia e Siena Jazz, presenteranno il progetto Erasmus+ ”Muvie” e il sistema di biblioteca musicale ”Play 2” che include testi in Braille.

Il ciclo prosegue il 3 e 4 ottobre con una masterclass dedicata allo Strumentario Orff, a cura della professoressa Francesca Lanz . Il 17 e 18 ottobre si terrà un incontro sulla prevenzione sanitari a per i musicisti, tenuto dalle specialiste Rosa Maria Converti e Carla Spotti.

Il ciclo si concluderà il 23 ottobre con una lezione del docente Emilio Piffaretti, ideatore di sistemi per l’inclusione nei conservatori, dedicata agli strumenti per il potenziamento della lettura musicale in studenti con Dsa o altre disabilità.

Le tariffe prevedono agevolazioni per gli allievi del Conservatorio che pagheranno 50 euro (75 euro per esterni), oppure 150 euro per il pacchetto completo di cinque incontri (250 euro per esterni).

A sottolineare l’importanza di questa iniziativa, Chiara Macrì: «Queste masterclasses rappresentano un’occasione fondamentale per rinnovare e arricchire le competenze didattiche nel campo della musica, con un’attenzione particolare all’inclusione e al benessere del musicista. Vogliamo offrire strumenti concreti e innovativi che possano sostenere i docenti e i professionisti nella loro pratica quotidiana, promuovendo un ambiente di apprendimento aperto e accessibile a tutti».