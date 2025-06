Eventi estivi 2025, l’antipasto di giugno: il Comune di Vibo inaugura il cartellone con 7 appuntamenti nei prossimi giorni

Vibo Valentia è pronta a inaugurare la stagione estiva 2025 con sette eventi che segneranno il mese di giugno, antipasto di ciò che tutti i vibonesi ed i vacanzieri potranno vivere nel cuore dell’estate. È quanto informa una nota dell’Amministrazione comunale.

«Da quest’anno – afferma l’assessore al Turismo Stefano Soriano – il Comune di Vibo Valentia ha sposato un metodo, l’unico in grado di portare dei frutti: la programmazione. Grazie a una manifestazione d’interesse lanciata già lo scorso mese di aprile e rivolta a tutte le società del settore ed alle realtà associative del territorio, abbiamo ricevuto un bel numero di proposte alle quali si aggiungeranno iniziative pensate direttamente da noi, che ci consentono oggi di allestire un cartellone che auspichiamo possa raccogliere il gradimento di tutti».

Nel corso di questi mesi – sottolinea la nota -, l’assessorato ha lavorato anche per intessere rapporti e sinergie: collaborazioni che permettono spesso di superare oggettivi ostacoli come può esserlo quello di un bilancio che non consente certo grandi spese. «Abbiamo cercato di coinvolgere tutti: le scuole, le società sportive, le compagnie di spettacolo, istituzioni come il Museo Archeologico, il Conservatorio “Torrefranca” e il Liceo Statale “Capialbi”. È fondamentale fare rete per offrire un plus, ed è la strada che stiamo perseguendo”.

Il calendario di giugno prenderà il via questa settimana, tra alcune novità ed il graditissimo ritorno di una manifestazione che ha riscosso enorme successo tra i vibonesi, e che l’amministrazione si è impegnata a riportare. “Ma di questo – conclude l’assessore – diremo di più a breve, non appena verranno definiti i dettagli”.

Il programma di giugno

Intanto, giovedì 12 si parte con il primo evento: “Vibo Jazz 2025”, prima convention dei licei musicali della Calabria organizzata dal Liceo Statale “Capialbi” di Vibo Valentia.

Venerdì 13 e sabato 14 giugno, invece, spazio all’arte per la prima estemporanea di pittura “Città di Vibo Valentia”: per tutti i due giorni, dalle ore 8:30 corso Vittorio Emanuele III si trasformerà in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto, con artisti provenienti da tutta la Calabria ed un montepremi in palio di 1000 euro per i primi cinque classificati.

Domenica 15 giugno l’attività sportiva all’aperto è protagonista sia a Vibo che a Vibo Marina. Qui, dalle ore 16 tra la banchina Bengasi, il lungomare e la piscina comunale prenderà vita la “Giornata nazionale dello sport. Dal gioco ai Giochi”, patrocinata dal Coni: un intero pomeriggio all’insegna degli sport, con varie attività rivolte ad ogni fascia d’età. Mentre a Vibo, al Parco urbano di Moderata Durant, promosso dalla Pro loco e organizzato da Simona Narzisi, dalle ore 9 alle 20, “Esco pazzo fitness”: un titolo garanzia di divertimento e benessere per tutta la giornata, con tantissimo sport e attività per grandi e piccoli.

Sempre domenica 15 giugno “Bivona in musica”: l’attesa apertura della ristrutturata piazza Marinella di Bivona alle ore 18:00, ed a seguire, alle 21.30, il concerto di Scarda.

Le note torneranno protagoniste per uno straordinario evento: sabato 21 giugno è in programma la “Festa della musica”, promossa in tutta Italia dal Ministero della Cultura ed organizzata, per Vibo Valentia, dal Conservatorio “Torrefranca” con la partecipazione del Comune. In questa tutto il centro storico della città, a partire dal palazzo municipale per proseguire lungo strade, piazze e palazzi storici, vivrà una giornata di concerti: un susseguirsi di appuntamenti che animeranno l’intera giornata, un modo per apprezzare la grande musica all’aperto negli angoli più suggestivi di Vibo.

Venerdì 27 giugno l’attenzione sarà invece per un particolarissimo spettacolo, organizzato dalla compagnia teatrale “Vacantusi” di Lamezia Terme: una presentazione in chiave artistica del libro “Scacciasogni” di Marcostefano Gallo, con rappresentazioni delle scene, musica e canto. Appuntamento a Palazzo Gagliardi dalle ore 20.30.