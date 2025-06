Giornata nazionale dello sport 2025, tutto pronto a Tropea e a Vibo Marina per l’evento del Coni con dimostrazioni pratiche

La locandina dell’evento

La “Giornata nazionale dello sport 2025”, un evento promosso a livello nazionale dal CONI per celebrare i valori educativi e sociali dell’attività sportiva, è stata presentata oggi nel Salone di “Sport e Salute” di Vibo Valentia, sede del CONI provinciale. L’edizione di quest’anno si svolgerà su due giornate: sabato 14 giugno a Tropea e domenica 15 giugno a Vibo Marina. La manifestazione è organizzata a livello territoriale con la collaborazione della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, del Comitato italiano paralimpico, delle Federazioni sportive e di oltre trenta associazioni del territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato il delegato provinciale CONI Michele La Rocca, il vescovo della Diocesi monsignor Attilio Nostro, la delegata del CIP Calabria Elisabetta Carioti e la fiduciaria CONI di Tropea Titti Rando. Michele La Rocca, attraverso un comunicato stampa, ha sottolineato l’importanza del «lavoro di rete tra le realtà coinvolte», ringraziando per la «preziosa collaborazione l’Amministrazione comunale di Vibo Valentia e i commissari del Comune di Tropea». La Rocca ha inoltre ringraziato Salvatore Vinci «per il supporto tecnico-logistico nell’allestimento del Villaggio dello Sport a Vibo Marina», e Giorgio Lico, componente della giunta regionale CONI, «per la sua costante disponibilità». Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’assessore comunale allo sport Stefano Soriano «per il supporto fornito al CONI fin dall’inizio».

Monsignor Nostro ha espresso poi «grande soddisfazione per la sinergia tra le diverse realtà coinvolte», auspicando che «questo metodo di lavoro rappresenti l’inizio di una collaborazione proficua e duratura», ed evidenziando come lo sport sia «un autentico strumento di inclusione e socialità». La delegata del CIP Calabria, Elisabetta Carioti, ha rimarcato il valore simbolico e concreto dell’evento, sottolineando come «per la prima volta a Vibo Valentia venga riservato uno spazio così rilevante allo sport paralimpico, un segnale di un importante cambiamento culturale verso l’inclusione».

Programma a Tropea e disposizioni per la viabilità

La giornata di domani si aprirà alle ore 9 con la santa messa dello sportivo celebrata nella chiesa di Santa Maria dell’Isola a Tropea. A seguire, nell’area sottostante, si svolgeranno dimostrazioni di beach volley, calcio, dama e scacchi. Il pomeriggio sarà dedicato alle esibizioni di danza nel centro cittadino. Per garantire la sicurezza e la fluidità dell’evento a Tropea, il comandante della Polizia municipale di Tropea, Domenico Papalia, ha emesso un’ordinanza dirigenziale contenente provvedimenti temporanei e straordinari in materia di traffico veicolare, con modifiche alla viabilità esistente in occasione della Giornata nazionale dello sport. «A partire dalle ore 7 di domani e fino al termine della manifestazione, sarà applicato il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli su tutto il piazzale Marina dell’Isola». Questo provvedimento è stato ritenuto «necessario per garantire la fruibilità dei luoghi e il regolare svolgimento dell’evento in condizioni di adeguata sicurezza».

Proseguimento dell’evento a Vibo Marina

La logistica predisposta per l’evento alla banchina “Fiume” di Vibo Marina

Domenica 15 giugno la manifestazione si sposterà a Vibo Marina, con inizio alle ore 16 sulla banchina “Fiume” del Porto, dove sarà allestito il “Villaggio dello Sport”. Oltre 30 associazioni sportive proporranno dimostrazioni pratiche di più di venti discipline, tra cui calcio, pallavolo, pallacanestro, karate, kickboxing, ciclismo, nuoto, vela, danza sportiva, hockey, pentathlon, tennis tavolo, calcio balilla, scherma, pesistica, bocce, fitwalking, atletica leggera e tiro a segno. È prevista anche l’apertura straordinaria della Piscina comunale “Penta Vibo nuoto” e la presenza di una sfilata di auto storiche. Ad entrambi gli incontri sarà presente Tino Scopelliti, presidente regionale del CONI Calabria, il quale ha voluto quest’anno dare ampio respiro alla Giornata dello sport con ben 15 eventi sul territorio nazionale. Annunciata la presenza a Vibo Marina del responsabile regionale di Sport e Salute, Walter Malacrino.

Durante il pomeriggio saranno attivi numerosi stand informativi curati da associazioni e realtà istituzionali tra cui l’AIA – Associazione italiana arbitri, la FIMMG – Federazione medici sportivi, il CIP – Comitato italiano paralimpico, il Centro servizi per il volontariato Catanzaro-Crotone-Vibo, la Pro Loco di Vibo Marina, l’associazione La Goccia, l’UICI – Unione italiana ciechi e ipovedenti e l’INAIL. Il servizio sanitario e il presidio dei varchi d’accesso saranno garantiti dalle associazioni di Protezione civile “Augustus” e “Anpanagepa” in collaborazione con la Polizia municipale di Vibo. Alle ore 19:15, sempre nel piazzale del Porto, si terrà la santa messa dello sportivo presieduta dal vescovo Attilio Nostro. La manifestazione si concluderà con l’esibizione del gruppo folkloristico “Città di Vibo Valentia”, spettacolo offerto dall’associazione Vibo Marina C’è.