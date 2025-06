“Incontriamoci in campagna per imparare a vivere insieme”, l’iniziativa del Gal Terre Vibonesi

Martedì 17 giugno alle ore 10.30 all’Agriturismo “Casa del Contadino” a Brattirò di Drapia, sarà presentato il progetto: “Incontriamoci in campagna per imparare a vivere insieme”. Iniziativa sostenuta dal GAL Terre Vibonesi a valere sui fondi FEARS – PSR Calabria 14/20.

«Innovativa quanto singolare l’idea di costruire occasioni concrete e necessarie per persone autistiche, ipovedenti e/o cieche – spiega Michele Napolitano (facilitatore del progetto)- che potranno “imparare” a svolgere attività semplici ma essenziali come raccogliere ortaggi e frutta, ma anche cucinare per vivere per una migliore condizione per sè stessi e con gli altri».

Al progetto, sostenuto in particolare dal titolare dell’azienda Daniele Mario Rombolà, hanno già aderito: l’azienda agricola “Junceum” (ormai consolidato modello nazionale di agricoltura sociale e welfare), l’UIC (Unione Italiana Ciechi), l’ABC servizi per l’Agricoltura, la Confederazione Nazionale degli Artigiani (CNA) e l’Associazione “Io Autentico”.