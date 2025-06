Vibo, a Palazzo Gagliardi va in scena lo spettacolo teatrale “Scacciasogni”

All’interno del programma ”Onde d’estate 2025”, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vibo Valentia è previsto per venerdì 27 giugno alle ore 20:30 lo spettacolo teatrale Scacciasogni. Tratto dal romanzo di Marcostefano Gallo, lo spettacolo sarà rappresentato dalla compagnia ”I Vacantusi” nella cornice di Palazzo Gagliardi.

Scacciasogni è, come si legge in una nota, «la storia di un padre padrone, di un paesino che sembra fuori dal tempo e di un confine sottile tra il sogno e la realtà». Uno spettacolo, dunque che si presenta come «un viaggio tra ombre e redenzioni», in cui i protagonisti si muovono accompagnati dalla musica.

Accanto all’autore, Marcostefano Gallo, in scena ci saranno Angela Gaetano, Ruggero Chieffallo, Fedora Cacciatore, Ferdinando Furci, Rosy Vergori, Kamgang Welton e Walter Vasta. La voce narrante sarà affidata a Giuliana Tenuta, con le musiche di Alessandro Gallo.

A coordinare la serata sarà Sabrina Pugliese, direttore artistico del progetto ”Arteca”. L’ingresso è libero.

L’assessore alla Cultura, Stefano Soriano ha invitato la cittadinanza a partecipare, sottolineando che: «Siamo convinti di avere scelto un’opera, per altro tutta calabrese, che saprà toccare le corde dell’anima e fare emozionare. Uno degli eventi di punta di questo mese di giugno a Vibo Valentia».