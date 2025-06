Vibo celebra il senatore Murmura intitolandogli largo Gagliardi, la cerimonia nella Giornata della vibonesità

Vibo si prepara a celebrare la figura del senatore Antonino Murmura con un duplice evento che si terrà lunedì 30 giugno. L’associazione Ali di Vibonesità, con il patrocinio del Comune e della Provincia e la collaborazione del gioielliere Salvatore Franzè, ha organizzato la “Giornata della memoria e della vibonesità” con l’intitolazione di largo Gagliardi alla memoria del senatore, che diverrà largo Murmura. L’evento avrà inizio alle ore 10 a palazzo Gagliardi. «Qui – si legge nel comunicato stampa dell’associazione Ali di vibonesità -, la figura e l’impegno politico di Antonino Murmura saranno al centro delle discussioni». Nel corso della manifestazione, Giuseppe Sarlo, presidente dell’associazione, presenterà l’evento. Sono previsti indirizzi di saluto del prefetto, Anna Aurora Colosimo; del presidente della Provincia, Corrado L’Andolina e del vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro.

«Il sindaco Enzo Romeo – prosegue la nota – delineerà la figura di Murmura come “cittadino, politico e statista”, mentre Maria Folino Murmura, presidente della Fondazione Antonino e Maria Murmura, concluderà la prima parte dell’evento». Contestualmente, Ali di Vibonesità istituirà anche l’Albo della memoria all’interno dell’associazione, con l’obiettivo di «ricordare i cittadini illustri che hanno contribuito allo sviluppo del territorio. Il presidente del Consiglio comunale, Antonio Iannello, in collaborazione con Ali di Vibonesità, ha predisposto tutti i necessari adempimenti per assicurare il massimo successo organizzativo dell’evento. È prevista la partecipazione delle principali autorità istituzionali e politiche, dei sindaci della Provincia, di assessori e consiglieri comunali, degli ex sindaci di Vibo Valentia, nonché di amministratori degli Enti e delle articolazioni presenti nella Provincia e di cittadini».

Successivamente, l’assemblea si sposterà di fronte alla Casa-Museo di Murmura in piazza Garibaldi dove, con «una targa stradale sarà ufficialmente intitolata “Largo senatore Antonino Murmura, già Largo Gagliardi”, in memoria del compianto politico vibonese». Il vescovo poi impartirà la solenne benedizione alla targa. «L’intitolazione della strada segue, a distanza di qualche mese, l’iniziativa approvata dalla Provincia, presieduta da L’Andolina, che ha voluto testimoniare l’apprezzamento del civico consesso provinciale alla prestigiosa figura di Murmura, tra l’altro, principale artefice dell’elevazione, nel 1992, al rango di Provincia – è stato evidenziato nel comunicato stampa -, proponendo l’intestazione della Sala del Consiglio provinciale, autorizzata dal prefetto».