Limbadi, atmosfere medievali e panorami unici: tutto pronto per l’evento Fai che fa tappa nel borgo di Motta Filocastro

L’iniziativa del Fai giovani Vibo in sinergia con l’associazione Il Tocco per scoprire uno dei luoghi più suggestivi del Vibonese. L'evento arricchito da un contest fotografico

Panorami mozzafiato che si estendono fino allo Stretto di Messina, vicoli suggestivi che rievocano atmosfere medievali: questo è lo scenario incantevole di Motta Filocastro, frazione di Limbadi. Il pittoresco borgo, infatti, farà da cornice a un evento imperdibile dal titolo “Fai tappa a Motta Filocastro”. Il Fai Giovani di Vibo Valentia, guidato da Flora Giancotti, accoglierà i visitatori sabato 28 giugno, a partire dalle ore 17:00. I partecipanti potranno così vivere un’esperienza unica, un autentico viaggio tra storia, arte e natura, attraverso una passeggiata fotografica che promette di svelare scorci inaspettati e panorami mozzafiato.

L’iniziativa – si legge in una nota stampa dei promotori – è pensata per offrire un’immersione totale in uno dei borghi più caratteristici e ricchi di fascino del Vibonese. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per raccontare, attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, la straordinarietà di questo gioiello medievale incastonato tra le colline e il Tirreno.

Il contest fotografico

Durante la passeggiata, si svolgerà un coinvolgente contest fotografico su Instagram, dal titolo #FAItappaaMotta. Tutti gli utenti partecipanti – prosegue la nota – potranno caricare i loro scatti più rappresentativi, con l’obiettivo di catturare l’identità visiva del borgo attraverso la loro personale interpretazione. Lo scatto vincitore non solo racconterà Motta Filocastro, ma permetterà al suo autore di vincere una visita guidata per due persone al Bene Fai “I Giganti della Sila”, con biglietti open validi fino al 31 ottobre 2025. A dare ulteriore prestigio al contest, la presenza dello storyteller e content creator @storyzzo, ospite speciale dell’evento e membro della giuria.

L’evento promosso da Fai e Il tocco

La realizzazione dell’evento ha visto lavorare in totale sinergia il gruppo del Fai Giovani con l’associazione culturale “Il Tocco”. «Motta Filocastro ci ha affascinati sin dal primo sopralluogo – ha affermato Flora Giancotti – per la sua posizione unica. Dalla cima della collina lo sguardo abbraccia le coste di Nicotera, lo Stretto di Messina e, nei giorni limpidi, persino l’Etna. Ma Motta è molto più di un belvedere: è uno dei borghi bomboniera del nostro territorio, con viuzze medievali che custodiscono memorie antiche e murales che evocano la storia del paese. Invitiamo tutti i partecipanti a lasciarsi ispirare – ha detto in chiusura la responsabile – e a raccontare questa bellezza attraverso l’arte della fotografia, contribuendo così alla valorizzazione del nostro patrimonio».

La partecipazione alla passeggiata è aperta a tutti con un contributo libero suggerito di 5 euro. Per prendere parte al contest fotografico, è fondamentale seguire le indicazioni riportate nel regolamento, scaricabile tramite la pagina Instagram del Fai Giovani di Vibo Valentia.