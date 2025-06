La città di Tropea presenta il calendario degli eventi estivi: si parte oggi e si continua fino a ottobre. Ecco il programma

Il programma estivo

Il Comune di Tropea ha varato il calendario degli eventi estivi e autunnali, valido fino a ottobre. Un programma ricco e variegato di appuntamenti culturali, musicali ed artistici, con rassegne consolidate e nuove iniziative, che animeranno la “Perla del Tirreno” per un’esperienza indimenticabile per residenti e visitatori. Il calendario, intitolato “Tropea Eventi Giugno – Ottobre 2025”, presenta una fitta serie di appuntamenti che spaziano dalla musica classica alla contemporanea, dalla poesia ai convegni culturali, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio locale. Il taglio del nastro avverrà oggi alle ore 21:30 all’ex Monastero di Santa Chiara con la XXVIII edizione di “Armonie della Magna Graecia – Il giardino della musica” con l’International week of chamber music. Tra gli appuntamenti di rilievo, il 28 giugno sempre al Santa Chiara alle ore 21:30, la Stagione concertistica 2025 dell’associazione “Tropea musica” e il 29 ore 21:30 l’evento “Il giardino della musica”, che offriranno serate all’insegna della musica sotto le stelle. Dal 30 giugno al 4 luglio poi, sempre l’ex Monastero di Santa Chiara ospiterà dalle ore 8:30 alle 18, il convegno internazionale IQSA 2025 con Roberto Amerigo Beneduci, docente di Fisica matematica all’UniCal.

Gli appuntamenti di luglio saranno poi: il Premio internazionale di poesia “Tropea – Onde mediterranee” XXII edizione, giorno 5 alle ore 17 all’ex Monastero di Santa Chiara; il 6 luglio all’anfiteatro del Porto turistico alle ore 19 torna la riuscitissima serata di musica “Uno Zecchino tutto d’oro“, che lo scorso anno, prima edizione, ha entusiasmato la città. I concerti di “Armonie della Magna Graecia” tornano il 7 alle ore 21:30 al Santa Chiara mentre il giorno successivo, stessi luogo e ora, ci sarà il secondo appuntamento con la Stagione concertistica 2025 dell’associazione “Tropea musica”. L’11 luglio alle ore 21:30 nuovamente al Santa Chiara il concerto di “Armonie della Magna Graecia”; gli stessi ambienti dell’ex Monastero poi ospiteranno dal 12 al 17, dalle ore 18 alle 22, la mostra personale “Oracle 404” di Mista Mark. Il 18, sempre al Santa Chiara alle ore 21:30, altro concerto di “Armonie della Magna Graecia”. La mostra “Tra natura, arte e suono” di Paola Lo Preiato, ridisegnerà gli spazi del Santa Chiara il 19 e 20 luglio.

Il Premio Raf Vallone, a cura di TropeaEventi, si svolgerà nella centralissima piazza Vittorio Veneto il 21 e 22 luglio alle ore 21. Il 23 e 25 poi al Santa Chiara due appuntamenti alle ore 21:30 con la Stagione concertistica 2025 di “Tropea musica”, mentre la sera successiva, stessi luogo e orario, torna “Armonie della Magna Graecia”. Piazza Vittorio Veneto il 26 luglio alle ore 21:30 si rianima con un altro appuntamento prestigioso e oramai atteso in città: il Premio “L’Isola”, a cura di TropeaEventi, dove illustri personaggi originari di Tropea verranno premiati per essersi distinti in Italia e all’estero nel proprio ambito professionale, portando lustro alla città. Il Santa Chiara poi ospiterà gli ultimi appuntamenti di luglio: il concerto di “Tropea musica” il 27 ore 21:30; l’Orchestra dei fiati il 29 alle ore 21; il concerto di “Armonie della Magna Graecia” ore 21:30. Chiude il mese di luglio la mostra “Tropea illustrata”, da giorno 30 e fino al 1 settembre, a cura dell’associazione Interazioni Creative.

Il 2 e il 10 agosto “Armonie della Magna Graecia” prosegue il suo ricco programma di concerti sempre al Santa Chiara alle ore 21:30. Contestualmente, il 10 agosto, la Società Dante Alighieri locale curerà il concerto “Anime migranti marcondiro” nel piazzale di Marina dell’Isola alle ore 20:30. Il 21 e 22 agosto il centro storico di Tropea si trasforma, per il 13esimo anno, nella capitale mondiale del folklore con il Festival dell’associazione Culture a confronto. Il 24 poi torna la consueta Parata storica, in costume, che rievoca la liberazione di Tropea avvenuta nel 1615. Nei giorni 25, 26 e 29 agosto poi all’ex Monastero di Santa Chiara gli altri appuntamenti alle ore 21:30 con la rassegna musicale di “Armonie della Magna Graecia”; il 30, stessi luogo e orario, il concerto dell’Orchestra dei fiati.

Settembre si apre ancora, da giorno 1 al Santa Chiara, con la prosecuzione dei concerti di “Tropea musica” alle ore 21:30, il 2 stessi luogo e ora con “Armonie della Magna Graecia”, dal 3 al 5 settembre ancora con “Tropea musica” sempre alle ore 21:30, mentre il 6 alle ore 21 si esibirà l’Orchestra dei fiati. Nei giorni 7 e 10 settembre poi, sempre il Santa Chiara ospita i concerti di “Armonie della Magna Graecia” alle ore 21:30. La stessa struttura poi darà spazio a LaboArt, dall’11 al 13 settembre per gli eventi teatrali in programma. Il Tropea Film Festival invece, a cura dell’associazione culturale Visionaria, si svolgerà dal 14 al 20 settembre fra ex Monastero e centro storico. Al Santa Chiara poi dal 15 al 19 tornano le note di “Armonie della Magna Graecia” sempre alle ore 21:30, mentre giorno 21, stesso luogo, si esibirà l’Orchestra dei fiati alle ore 21. La Società Dante Alighieri di Tropea torna poi con il Festival internazionale del logos, che si svolgerà dal 21 settembre al 28 nel centro storico della cittadina. Al Santa Chiara si alterneranno poi il 23 e il 25 ore 21:30 “Tropea musica”, dal 22 al 26 ore 21:30 “Armonie della Magna Graecia” e il 28 ore 21 “Tropea musica”.

Ottobre prosegue, da giorno 1, con la rassegna di “Armonie della Magna Graecia” all’ex Monastero di Santa Chiara alle ore 21:30, mentre dal 2 al 4 la stessa struttura ospita il Festival “Aqua & Mito” a cura dell’Istituto d’istruzione superiore di Tropea “Galluppi”. Dal 3 al 5 ottobre alle ore 21:30 al Santa Chiara ancora le note di “Tropea musica”, mentre dal 7 all’1 ottobre, stessi orario e luogo, torna “Armonie della Magna Graecia”. Dal 9 al 15 ottobre poi si svolgerà l’evento artistico “Art plain air” a cura dell’associazione culturale “Il giardino di Persefone”, al Santa Chiara dalle ore 9 alle 18. Nelle serate poi del 17-18-19 e 23 ottobre al Santa Chiara torna “Tropea musica” alle ore 21:30. Chiude il ricco cartellone il 20 ottobre “Armonie della Magna Graecia” con un concerto alle ore 21:30 al Santa Chiara.