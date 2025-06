A Filadelfia la presentazione del progetto sulla rievocazione storica della Repubblica universale del 1870

La comunità di Filadelfia è pronta a immergersi nel passato con un evento di grande portata: la “Rievocazione storica della Repubblica universale di Filadelfia del 1870: dal sogno alla realtà”. L’iniziativa, promossa con il patrocinio della Regione Calabria, dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli) e del Comune di Filadelfia, si preannuncia come un momento di celebrazione della storia locale e di riflessione sui valori che l’hanno plasmata. L’evento si svolgerà il 30 giugno alle ore 18 nell’Auditorium comunale con la presentazione ufficiale del progetto. Un’occasione per la cittadinanza di scoprire i dettagli di una rievocazione che intende essere molto più di una semplice rappresentazione. L’associazione culturale Pro Loco di Filadelfia, ente beneficiario del contributo assegnato con Decreto n. 18393 del 13/12/2024 in attuazione della legge regionale 26 ottobre 2024, è al centro di questa iniziativa.

L’obiettivo primario è valorizzare un episodio storico poco noto ma fondamentale per il risorgimento del territorio, riscoprendo le radici democratiche, repubblicane e mazziniane di Filadelfia. Come sottolineato dagli organizzatori, «la rievocazione vuole promuovere il patrimonio storico e identitario della città, attraverso un progetto culturale, educativo e partecipativo. Si punta a valorizzare l’identità storica e a promuovere il territorio, riconoscendo la propria storia intrinseca di relazioni virtuose tra la cittadinanza, le scuole, i giovani, le associazioni, gli enti e le istituzioni, in un percorso di conoscenza e condivisione».

Il manifesto [in basso], già divulgato dell’evento, rivolge un caloroso benvenuto a tutti «non spettatori, ma protagonisti» sottolineando come la rievocazione non sia solo un esercizio di memoria, ma un’occasione per riflettere sull’ideale di libertà e democrazia, soprattutto in un mondo in cui la stabilità globale è messa a dura prova. «Dobbiamo essere custodi del passato e non preda di un futuro instabile e precario», recita il manifesto, invitando a riscoprire e condividere i valori di giustizia, libertà e partecipazione che animarono la Repubblica universale del 1870.