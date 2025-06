Vibo, ai nastri di partenza la rassegna estiva “La Fattoria delle idee” giunta alla quarta edizione. Ecco il programma

Torna per il quarto anno consecutivo “La Fattoria delle Idee”, la rassegna di appuntamenti estivi che si è affermata come una piacevole consuetudine nel Vibonese. Al centro di questa iniziativa c’è la Fattoria Junceum, un’oasi verde nel cuore di Vibo Valentia, che da semplice location si è trasformata in un vero e proprio protagonista, pulsante di accoglienza, futuro, solidarietà e dignità. Concetti che trovano concretezza nella dedizione e nella passione di Michele Napolitano, Tiziana Decaria e di tutti i volontari che animano questo spazio. «La Fattoria delle Idee è nata per far conoscere il progetto della Goccia», ha sottolineato in un comunicato stampa il presidente dell’associazione, Michele Napolitano. L’associazione La Goccia è un’organizzazione di volontariato che gestisce una fattoria didattica e sociale dedicata all’inclusione di persone socialmente o fisicamente fragili. «Qui, attraverso l’agricoltura sociale, l’educazione ambientale e alimentare, e servizi di riabilitazione e cura, queste persone trovano uno spazio per rinascere».

Tiziana Decaria, volontaria e socia de La Goccia, ha evidenziato le motivazioni profonde dietro la manifestazione: «Ogni gesto, ogni applauso ricevuto qui, è un seme che può fare la differenza e testimoniare la propria vicinanza con la presenza è il modo migliore per contribuire a un’estate di condivisione e cambiamento». Maria Teresa Marzano, direttrice artistica dell’evento, ha espresso grande orgoglio per il traguardo raggiunto: «Quattro anni di Fattoria delle Idee sono un traguardo importante perché fare durare le cose, anche quelle che funzionano, è lo scoglio contro cui spesso si infrangono anche i progetti più interessanti e vivi. Per questo esserci ancora e con un programma sempre più ricco e forte ci rende particolarmente orgogliosi».

La rassegna prenderà il via giovedì 3 luglio alle ore 20 con il “Concerto campestre” dei Parafonè. Seguirà, mercoledì 9 luglio, l’indie folk degli Sleepwalker’s Station. Lunedì 14 luglio, Santo Gioffrè presenterà il suo libro “Tutto pagato – Il saccheggio della sanità calabrese raccontato da chi l’ha scoperto”. Giovedì 17 luglio, Paolo Cutuli porterà in scena lo spettacolo teatrale “Il mostro”. La manifestazione si concluderà martedì 22 luglio con la musica del Natalia Quartet. Un elemento immancabile alla fine di ogni appuntamento sarà la degustazione di prodotti eno-gastronomici aziendali, curata con passione dai ragazzi dell’associazione La Goccia. La realizzazione della “Fattoria delle Idee” è frutto non solo dell’impegno delle persone citate e dei volontari de La Goccia, «ma anche del prezioso contributo di diverse attività locali – prosegue ancora la nota stampa – che hanno scelto di sostenere l’iniziativa e di tutti coloro che parteciperanno agli incontri».