La comunità di Ricadi pronta ad accogliere l’arca con le reliquie di Santa Domenica, la patrona di Tropea. Ecco il programma

La locandina col programma

Il prossimo 5 luglio, la comunità di Ricadi si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e partecipazione collettiva con l’arrivo dell’arca contenente le reliquie di Santa Domenica, vergine e martire, all’interno della parrocchia a lei dedicata. L’evento, promosso dalla Diocesi di Mielto-Nicotera-Tropea e sostenuto dalla comunità locale, si inserisce nel solco delle celebrazioni religiose che da secoli scandiscono la vita spirituale del territorio vibonese. Il programma prevede alle ore 18:30 l’accoglienza dell’arca proveniente da Tropea, di cui la Santa è patrona, con ritrovo a Ricadi in piazza Roma e successiva processione verso la chiesa parrocchiale. A seguire, alle 19:30, si terrà la celebrazione dei solenni primi vespri, momento liturgico che darà ufficialmente inizio alle celebrazioni in onore della martire. L’evento di Ricadi s’inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione delle tradizioni religiose e identitarie della provincia di Vibo Valentia che va oltre regione, specie dopo la creazione della Rete delle Città di Santa Domenica, avvenuta nell’aprile dello scorso anno, e il recente Giubileo dedicato alla Santa, tenutosi a Tropea il 24 maggio, che ha richiamato nella “Perla del Tirreno” oltre 400 pellegrini.

La Rete delle città di Santa Domenica è composta da ben 14 Comune del Sud Italia: Scorrano (Le), Campagna (Sa), Caraffa (Cz), Mandanici (Me), Torre di Ruggiero (Cz), Ricadi (Vv), Santa Domenica a Talao (Cs), Santa Domenica Vittoria (Me), Tropea (Vv), Orria (Sa), Sant’Angelo di Brolo (Me), Castroreale (Me) e Cammarata (Agr). Un elenco che testimonia la diffusione del culto di Santa Domenica ben oltre i confini regionali, unendo idealmente genti e storie diverse sotto la sua protezione. L’arrivo delle reliquie rappresenta un’occasione unica per rinsaldare il legame tra fede e comunità e per riscoprire la figura di Santa Domenica, martire cristiana venerata per la sua incrollabile testimonianza di fede. La partecipazione anche per questo evento è attesa numerosa, con fedeli provenienti anche dai comuni vicini, a testimonianza della profonda devozione che la Santa continua a suscitare.