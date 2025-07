Vibo, domani il concerto del pianista Giosuè De Vincenti al Torrefranca: grande repertorio romantico e riscoperta musicale calabrese

Domani, giovedì 3 luglio, alle ore 18:00, la sala concerti del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia ospiterà un nuovo appuntamento della stagione concertistica 2025, organizzata dal Conservatorio in collaborazione con Ama Calabria. L’evento si svolgerà nella sede dell’ex collegio dei Gesuiti.

Protagonista della serata sarà il pianista Giosuè De Vincenti, «da poco entrato a far parte del corpo docente del Conservatorio vibonese», come si legge in una nota. Il concerto segnerà il suo esordio ufficiale in città. Una prima occasione per il pubblico di «conoscere da vicino un artista di solida formazione internazionale e di raffinata sensibilità interpretativa».

Il programma del concerto prevede l’apertura con una selezione di brani del compositore calabrese Luigi Gaetano Gullì, nato a Scilla nel 1859 e scomparso nell’Oceano Atlantico nel 1918. Verranno eseguiti tre passi dai quattro pezzi per pianoforte — foglio d’album, movimento di valzer e novelletta — insieme al valzer da concerto ”a te”. Un repertorio che rappresenta, si legge nel comunicato, «un omaggio a una figura colta e raffinata, la cui musica, ancora poco conosciuta, rappresenta un tassello importante del patrimonio musicale calabrese ed europeo».

Nella seconda parte del programma, spazio a due grandi pagine di Franz Liszt: Après une Lecture du Dante: Fantasia quasi sonata, e le Reminiscenze su Norma, trascrizione ispirata all’opera di Vincenzo Bellini. Si tratta di due brani che fondono «canto lirico e brillantezza pianistica in un intreccio di grande fascino e pathos».

Il concerto, conclude la nota stampa, «rappresenta non solo un appuntamento di grande rilevanza artistica, ma anche un segnale dell’impegno del Conservatorio Torrefranca nel promuovere il talento, la ricerca e la valorizzazione del patrimonio musicale, sia locale che internazionale».

Chi è Giosuè De Vincenti

Il curriculum di De Vincenti riporta una formazione accademica iniziata al Conservatorio di Cosenza sotto la guida di Angelo Guido e Rodolfo Rubino, proseguita con studi superiori in Portogallo. Ha vinto concorsi in Italia e all’estero, tra cui quelli di Crotone, Brest, Braga, Sarajevo e Roma. In ambito internazionale ha raggiunto le semifinali del concorso lisztiano di Budapest e la finale del Liszt Society Piano Competition di Londra.

L’attività concertistica lo ha portato in Europa e in America, come solista e in ensemble. Parallelamente, ha sviluppato una solida carriera nella ricerca musicologica, con pubblicazioni dedicate al repertorio pianistico e alla didattica. Ha curato revisioni critiche delle opere di Eurico Thomas de Lima e pubblicato nel 2016 il volume ”Il repertorio come fattore di motivazione nello studio del pianoforte”.

Oggi è membro del Cesem di Lisbona, dottorando in Musica e Musicologia a Évora e docente presso il Conservatorio di Vibo, dove partecipa al collegio dei professori del dottorato Afam in pratiche e tecnologie del patrimonio musicale.