Ricadi e Spilinga accolgono il 17esimo motoraduno “Città di Rombiolo” con un focus su sicurezza stradale e uso del casco

La locandina dell’evento

L’associazione “Amici in moto città di Rombiolo”, presieduta da Angelo Ferraro, è pronta a ospitare la 17ª edizione del motoraduno “Città di Rombiolo”, un evento che ha riscosso un successo crescente negli anni, attirando partecipanti da diverse parti d’Italia. Il motoraduno, patrocinato dai comuni di Rombiolo, Ricadi e Spilinga, e in collaborazione con l’ACI, si svolgerà il 5 e 6 luglio, offrendo due giorni di attività per appassionati di moto, famiglie e turisti. L’evento non si limita a celebrare l’amore per le due ruote, ma mira anche a promuovere il territorio localmente, culturalmente e turisticamente. Un aspetto fondamentale dell’evento è l’attenzione alla sicurezza stradale. Gli organizzatori, in collaborazione con l’ACI, condurranno una campagna di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto delle regole stradali e dell’uso del casco, citando le parole del dottore Claudio Costa, medico e ideatore della clinica mobile che ha salvato la vita a numerosi piloti. Gli “Amici in moto città di Rombiolo” invitano tutti a partecipare a queste due giornate all’insegna del divertimento e della passione per le due ruote. Ecco il programma redatto per la prima giornata:

Ore 15, accoglienza e iscrizioni;

Sexy bike wash con Dj set “De Rito”;

Motocross freestyle riotrides;

Motogiro turistico con aperitivo al Faro di Capo Vaticano;

Cena offerta dal motoclub;

Concerto della cover band “La Combriccola del Blasco”;

Dj set Techno House & Revival con Dj Pugliese e Morgan Jay Prince fino a mezzanotte.

Questo, invece, il programma stilato per domenica 6 luglio: