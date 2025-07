Storia e folclore: Briatico si prepara alla quinta edizione dello Sbarco dei giganti

Tradizioni, promozione del territorio e… buon cibo. A Briatico torna per il quinto anno lo Sbarco dei giganti. L’appuntamento, che si terrà nella cittadina costiera il prossimo 3 agosto, è promosso da Massimo Limardo, proprietario della coppia di fantocci di cartapesta “Cola e Concettina” in collaborazione con il bar, Il timone e il ristorante pizzeria Da Pasquale.

Storia e leggenda

Confermata ancora una volta, la location: la piazza antistante la Torretta, simbolo di Briatico. L’evento, che mixa storia e folk, ogni anno chiama a raccolta turisti e numerosi appassionati. Con lo sbarco dei giganti, spiegano gli organizzatori,

«si intende rappresentare la leggenda che ruota attorno a questo condottiero turco che, giunto con suoi uomini presso le coste calabresi, sbarcò in un piccolo porticciolo. Secondo alcune storie locali, il gruppo continuava ad udire, anche dopo l’approdo in terraferma, il suono incessante di tamburi. Credevano che la popolazione si stesse approntando alla battaglia. In realtà-spiegano- stavano festeggiando la loro regina». La donna catturò le attenzioni dello straniero che cercò con ogni mezzo di conquistare il suo cuore. Il corteggiamento, fatto di musica e danza, «rappresentano uno degli aspetti folkloristici e identitari del territorio briaticese e vibonese».

Le incursioni turche

Le figure di Mata e Grifone, nella tradizione locale, raccontano una delle pagine di storia più buie della Calabria. Ci fu un tempo, infatti, in cui i timori per le incursioni turche, accompagnate da episodi di violenza, depredazioni dei territori, plasmavano la vita della comunità costiere. La danza tra i due fantocci di cartapesta era uno strumento per esorcizzare l’invasione nemica e al contempo promuovere il dialogo tra culture diverse.

Il programma

L’evento a Briatico si svolgerà alle ore 18.00. Successivamente, quanti vorranno, potranno partecipare alla Sagra calabrese e degustare piatti tipici della tradizione locale. L’iniziativa sarà arricchita da intrattenimento musicale con il gruppo folk Città di Tropea.