Mountain bike, il Parco regionale delle Serre si appresta ad ospitare la quarta tappa del circuito Onda Calabra

Tutto pronto per la quarta tappa del raduno itinerante in mountain bike del circuito regionale “Onda Calabra”. Un appuntamento che ritorna sul territorio vibonese dopo il successo ottenuto nelle scorse settimane sul tracciato predisposto lungo la Costa degli Dei. La quarta tappa, organizzata dal Camping Bici &More, si svolgerà domenica 6 luglio all’interno del Parco naturale delle Serre, in questo caso patrocinata dai Comuni di Serra San Bruno e Mongiana e in collaborazione con i musei della Certosa e delle Reali Ferriere Borboniche e la Casa della Cultura “Sharo Gambino”.

Le tappe

I partecipanti si cimenteranno lungo un percorso di circa 27 chilometri che, tra l’altro, permetterà loro di trascorrere una sana giornata di aggregazione sociale all’insegna del pedale e di toccare con mano la bellezza del Parco naturale delle Serre. Tra i punti toccati, il sentiero Frassati, la Certosa e la chiesa di Santa Maria del Bosco. Il ritrovo dei cicloamatori è previsto alle 7.30 presso il Bici&More-Camping di località Rignello. Dopo la colazione e il saluto delle autorità del territorio, alle 9 ci sarà la partenza del gruppo, pronto ad inoltrarsi tra la natura incontaminata del luogo. Tra i momenti clou, l’ingresso al museo delle Reali Ferrerie Borboniche di Mongiana e la possibilità di ammirare i preziosi cimeli di una realtà industriale tra le più importanti d’Europa, purtroppo chiusa nell’ottocento, all’indomani del processo unitario dell’Italia.

I partecipanti alla quarta tappa “Tra adrenalina e natura” del circuito Onda Calabria si ritroveranno insieme al termine, per trascorrere un sano momento conviviale e condividere gli umori, i sapori, i profumi e le sensazioni vissute in uno dei luoghi più caratteristici e suggestivi della regione. «Oltre all’allenamento – sottolineano al riguardo gli organizzatori – la bici può diventare uno strumento prezioso per esporci alla meraviglia, per portarci vis-à-vis con la bellezza. Che sia una strada immersa nella natura, uno scorcio su un panorama che toglie il fiato o un posto al quale leghiamo un ricordo speciale».