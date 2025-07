Musica colta e suggestioni storiche: al via il VI Festival chitarristico di Nicotera con Edoardo Carmelo Marchese

Sarà la chitarra storica di Edoardo Carmelo Marchese ad aprire ufficialmente, oggi sabato 5 luglio alle ore 19:00 nella suggestiva cornice della Sala Consiliare del Comune di Nicotera, la sesta edizione del Festival Chitarristico di Nicotera – Guitaromanie 2025, tra gli appuntamenti musicali più attesi della stagione calabrese.

Il concerto inaugurale, dal titolo “Strumentalismo Italiano”, si preannuncia come un raffinato viaggio nel repertorio colto tra Barocco e primo Romanticismo, con un programma che valorizza alcune tra le voci più significative della musica per strumenti a corda in Italia e in Europa. A rendere l’esperienza ancora più affascinante sarà l’esecuzione su uno strumento d’epoca, che permetterà al pubblico di assaporare timbri e sonorità autentiche, capaci di riportare all’atmosfera musicale dei secoli passati.

In programma, opere di Domenico Scarlatti, Giuseppe Antonio Brescianello, Nicolò Paganini e Mauro Giuliani, autori che hanno contribuito a definire il ruolo della chitarra nel panorama della musica colta, trasformandola da strumento d’accompagnamento a protagonista solista.

Protagonista della serata, Edoardo Carmelo Marchese, è tra i più apprezzati chitarristi storici calabresi. Diplomatosi con merito e in anticipo presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, si è perfezionato con maestri del calibro di Alirio Diaz, Oscar Ghiglia, Leo Brouwer e Hopkinson Smith, e ha approfondito la dimensione etnomusicologica con Diego Carpitella.

Vincitore di concorsi di prestigio, tra cui il celebre “Michele Pittaluga – Città di Alessandria”, ha insegnato nei Conservatori di Roma e Matera, ed è attualmente docente titolare a Vibo Valentia. Marchese è noto per la sua ricerca rigorosa sulle fonti storiche e per l’impegno nella valorizzazione del repertorio originale attraverso l’uso di chitarre storiche. Unisce alla pratica esecutiva una forte vocazione pedagogica, con una laurea in Scienze dell’Educazione conseguita con lode.

L’ingresso al concerto è libero e rivolto a tutta la cittadinanza, appassionati e curiosi.

Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalla magia della musica storica e dare il via a una stagione ricca di appuntamenti culturali nel cuore di Nicotera.