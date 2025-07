Soriano, una settimana di iniziative, divertimento e condivisione al Grest che si è tenuto nel Santuario di San Domenico

L’estate all’insegna del sorriso, dei bambini e del divertimento. Ovviamente, non ci può essere stagione estiva senza il consueto Grest che accoglie bambini e ragazzi con iniziative e anche per puro spirito di stare insieme. Nello specifico, è stato il Convento di San Domenico a organizzare e ospitare diverse attività ludiche, un’opportunità di sviluppo e crescita personale nel rapporto con gli altri non solo per i bambini, ma anche per gli adulti coinvolti.

Sette giorni di sorrisi e unione

Si è svolto dal 30 giugno al 5 luglio, dunque, il Grest “Sole e Sorrisi” all’interno dei locali del Santuario di San Domenico. Importante l’afflusso dei bambini che hanno partecipato, non solo di Soriano, ma anche dei paesi limitrofi, sperimentando in questi giorni sano divertimento, amicizia e spirito di gruppo. Ogni giorno attraverso i diversi laboratori e attività, i bambini hanno esternato la loro creatività e il loro entusiasmo. È stato un progetto realizzato da due coppie di sorelle, Francesca e Maria Rosaria Battaglia e Letizia e Anna D’Agostino, proposto al Rettore e superiore del convento di Soriano Calabro Padre Rosario Carlo Licciardello, il quale subito ha accettato questa idea, di cui parte del ricavato andrà a sostenere le spese dei lavori della Pala bronzea del Quadro miracoloso di San Domenico.

I ringraziamenti da parte del corpo organizzatore: «Si ringraziano tutti gli enti, iniziando dal sindaco Antonino De Nardo e la sua amministrazione, la direttrice e lo staff del Polo museale e tutte le persone che hanno donato ogni piccolo gesto, perché questo Grest fosse l’inizio di aggregazione, crescita e ripresa del nostro paese. Alla prossima edizione».