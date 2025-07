La Pro Loco di Vibo Marina presenta il programma degli eventi estivi: cinema, libri e musica al Porto

Anche in questa estate 2025 la Pro Loco Vibo Marina Aps cerca di fare la sua parte per promuovere l’importante territorio costiero. L’associazione punta sui «molteplici fattori di attrazione come la balneazione, il porto, la passeggiata sul lungomare, i collegamenti marittimi con le Eolie, la recettività e la gastronomia locale, i negozi di shopping e i servizi alla persona, lo svago e il benessere, l’identità del luogo e l’accoglienza della comunità».

Anche per il corrente periodo estivo – si legge in una nota -, l’iniziativa più concreta continua a essere il Servizio Informazione della Pro Loco, svolto in area portuale – via Roma, vicino Capitaneria di Porto – tenuto attivo diverse ore al giorno con l’aiuto dei giovani volontari del Servizio Civile con reperibilità telefonica. «Un’iniziativa importante e unica nel territorio, gratuita, rivolta a cittadini e turisti che giungono via terra e via mare nel nostro paese-porto, fornendo notizie utili anche all’ arrivo passeggeri sulla banchina Fiume»

«Una postazione Iat con oltre 30 anni di attività per dare il benvenuto agli ospiti in una comunità ricca di storia e di accoglienza; indicazioni sul luogo, su come soggiornare, su alberghi e ristorazione, collegamenti per le Isole Eolie ed escursioni costiere, pescaturismo e noleggio imbarcazioni, parcheggi liberi e vigilati, stazioni ferroviarie e bus, collegamenti con l’aeroporto di Lamezia terme, servizio taxi ed altre notizie utili. Ancora storia ed economia del mare, tante informazioni contenute anche nella brochure pubblicata dall’Associazione con il contributo dell’Autorità portuale in italiano, inglese e francese, distribuire gratuitamente in forma cartacea ed elettronica».

Nel punto Iat è presente anche la “Piccola biblioteca del Porto e del Mare” per il prestito dei libri a chi transita dallo scalo, ma anche le “colorate book crossing”, con testi in diverse lingue, costruite dalla Pro loco con il volontariato di soci ed amici, collocate per promuovere la lettura alla banchina Fiume, presso i pontili di via Emilia, a Bivona; a breve altre due casette saranno posizionate a Longobardi e Porto Salvo.

Poi la Pro loco informa che «come negli scorsi anni, interessanti iniziative di intrattenimento estive – in collaborazione con il Comune e con l’Istituto A. Vespucci, grazie alla disponibilità dell’AdSP – saranno svolte nelle ore serali al porto di Vibo Marina, nella retrobanchina Fiume vicino alla Capitaneria di Porto, un ambiente unico e suggestivo ove godere anche della bellezza della baia di Santa Venere».

Il programma

Per il mese di luglio è in programma la V edizione della rassegna “Ti Porto al cinema”; previsto un’iniziale intrattenimento su temi socio-culturali e promozione del territorio, seguito alle ore 21.30 dalla proiezione gratuita di un film all’aperto con contenuti posti a sedere. Saranno proiettati: Venerdì 11 luglio “Un mondo a Parte” di Riccardo Milani, venerdì 18 luglio “Forrest Gump” di Zomeckis, venerdì 25 luglio” Inside Out I” di Docter e del Carmen.

Per il mese di agosto, è ancora in programma al porto, la IX edizione di “Ti Porto un libro”; comprenderà 3 serate di incontro con l’Autore per un confronto diretto dei cittadini con gli scrittori, promuovere la lettura ed il territorio, intermezzi musicali. È previsto per venerdì 1°agosto la presentazione del libro “Il Principe Alato” di Giuseppe Nusdeo , venerdi 8 agosto “La casa ultima” di Merilia Ciconte, venerdì 29 agosto “Il Sogno Americano” secondo volume di Giuseppe Cinquegrana e Nicola Pirone.

ad agosto ancora un evento musicale in collaborazione con Parrocchia, in occasione della Festa della Patrona della nostra cittadina e del porto.

-Per sabato 20 settembre, è prevista la X Edizione del tradizionale “Premio Porto Santa Venere”, un talk-show con testimonianze ed intrattenimento musicale , riconoscimenti con consegne dell’artistico trofeo a cittadini che si sono impegnate per il territorio, Enti, Associazioni, lavoratori di aziende, quanti hanno contribuito a promuovere il luogo, il porto, volendo bene alla nostra cittadina.

«La Pro loco cercherà ancora in estate di prestare attenzione al territorio, ai beni culturali ed ambientali, ai bisogni dei cittadini e dei turisti; a segnalare disservizi, stimolare Enti ed Istituzioni a rendere più curati e funzionali i centri costieri. Sollecita ancora una regolare fruizione della Tonnara e del Castello di Bivona, l’atteso ripristino del bel nome di “Porto Santa Venere” un brand identitario significativo e molto utile per il rilancio del singolare paese-porto e dell’intera città», concludono.