Vibo Marina, alla retrobanchina Fiume tornano gli appuntamenti estivi della rassegna “Ti porto al cinema”

Vibo Marina si prepara ad accogliere la prima proiezione dell’attesa rassegna cinematografica estiva “Ti porto al cinema” con il film “Un mondo a parte”. Un evento gratuito e all’aperto che si terrà da domani sera 11 luglio alle ore 21:30 al porto di Vibo Marina, nella retrobanchina Fiume, vicino alla Capitaneria di Porto. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è organizzata dalla Pro Loco Vibo Marina Aps, in collaborazione con l’Istituto Vespucci e rientra nel programma estivo del Comune, con l’obiettivo di promuovere momenti culturali e di socializzazione anche durante la stagione estiva. «La proiezione – ha fatto sapere la Pro Loco in un comunicato stampa – sarà ad accesso limitato a 100 posti a sedere, offrendo un’occasione di svago e relax per godere di questo piacevole film e, al contempo, ammirare l’incantevole baia di Porto Santa Venere». “Un mondo a parte“, realizzato dal regista Antonio Milani, vanta un cast eccezionale che include gli attori Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Questa pellicola recente (2024), vincitrice di 4 Nastri d’Argento, è una commedia italiana che combina ironia e temi di grande attualità.

Il film è ambientato in un piccolo centro dell’Abruzzo dove un maestro, interpretato da Albanese, si trasferisce dopo anni di insegnamento nella periferia di Roma. Insieme a una collega, con determinazione, riescono a evitare che la scuola di montagna venga chiusa a causa della mancanza di alunni e dello spopolamento del territorio. Con la scuola recuperata, ritorna la speranza di un futuro per quel luogo, e la consapevolezza di avere una ricchezza culturale e inclusiva importante per i ragazzi e per l’intera comunità. «Prima della proiezione, il film sarà introdotto da alcune considerazioni riguardanti il mondo della scuola, definito come il primo servizio pubblico da garantire in ogni tempo ad ogni comunità».