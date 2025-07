Polo Museale di Soriano, domani l’atteso appuntamento Voci sotto le Stelle. Preta: «Il canto come espressione di bellezza collettiva»

Il Polo Museale continua a confermarsi come punto di riferimento storico, artistico e culturale del paese anche la sua continua promozione di eventi che ne caratterizzano pienamente i valori del luogo. Un impegno grande e fruttuoso quello della direttrice Mariangela Preta che si sta già muovendo per organizzare gli eventi estivi all’interno del territorio.

Subito grandi appuntamenti dunque, dal momento che domani sera, alle ore 21:30, il Polo Museale accoglierà l’atteso appuntamento estivo “Voci sotto le Stelle”, una serata di musica, cultura e suggestione all’interno del maestoso scenario del Parco Archeologico di Soriano Calabro.

Domani Voci sotto le Stelle

L’evento, a ingresso gratuito, vedrà la partecipazione di due prestigiosi cori polifonici: il Coro Polifonico David Brunori di Ancona, diretto dalla M° Paola Paolucci, realtà di rilievo nel panorama corale marchigiano, noto per il suo repertorio che spazia dalla musica sacra alla contemporanea; il Coro Polifonico Dominicus di Soriano Calabro, diretto dal M° Gianfranco Cambareri, ensemble vocale che da anni si distingue per la valorizzazione della musica corale in Calabria e la partecipazione a numerose rassegne nazionali.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Arcom (Associazione Regionale Cori Marchigiani) e Occ (Organizzazione Cori Calabria) è pensata come un incontro artistico e umano tra territori, culture e voci, in uno dei luoghi più suggestivi della regione.

Le parole di Mariangela Preta

Ecco le parole della direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro, Mariangela Preta:

«Abbiamo voluto che il canto, espressione collettiva di bellezza e armonia, risuonasse tra le rovine del nostro parco archeologico, simbolo di resilienza e memoria. “Voci sotto le Stelle” è più di un concerto: è un omaggio al nostro patrimonio storico e alla forza della collaborazione culturale tra regioni diverse. Un’esperienza che unisce passato e presente sotto il cielo di Soriano Calabro».