Sarah Toscano a Caria per la festa della Madonna del Carmelo: ecco il programma completo dei festeggiamenti

Oltre all'esibizione della vincitrice di Amici nel 2024, il cartellone prevede anche il ballo dei giganti Mata e Grifone, attività per bambini e uno spettacolo pirotecnico conclusivo

Nel borgo di Caria tornano i festeggiamenti dedicati a Maria Santissima del Carmelo, patrona del paese. Le celebrazioni, in programma dal 7 al 16 luglio, propongono un calendario di appuntamenti religiosi e civili che coinvolge residenti e visitatori.

Nei primi giorni spazio a tornei e attività per bambini. Domani, alla villa comunale, si tengono la finale del torneo di bocce e una serie di giochi tradizionali. Domenica 14, serata per famiglie con animazione per bambini e, a seguire, l’incanto dei doni offerti alla Madonna.

Lunedì 15, dalle prime ore del mattino, il ballo dei giganti Mata e Grifone attraversa le strade del paese. In serata è previsto un evento musicale dedicato agli anni ’80.

Il 16 luglio è in programma il concerto gratuito di Sarah Toscano in Piazza Mazzitelli. La giovane cantante, vincitrice di Amici 2024 e reduce dalla partecipazione a Sanremo, si esibisce nell’ambito del suo tour estivo. Alla fine del concerto, è previsto uno spettacolo pirotecnico e l’estrazione dei premi.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Festa 2025 con il supporto della parrocchia guidata da Don Felice Palamara.