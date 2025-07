Mileto, tutto pronto per il pellegrinaggio giubilare diocesano “In bici al santuario Maria Santissima della Catena”

Decine di pellegrini si ritroveranno domani mattina a Mileto per raggiungere in bicicletta il noto santuario mariano di Dinami in occasione della solennità

Tutto pronto per la XVIII edizione del “Giro della Catena”, promossa annualmente dal gruppo ciclistico “KataClub Mileto” in occasione della tradizionale festa di Maria Santissima della Catena, in programma domani 13 luglio a Dinami. La lodevole iniziativa di sport e fede cristiana si arricchisce in questo 2025 di ulteriori significati, essendo stata inserita dalla diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea tra i pellegrinaggi territoriali, rientranti nell’ambito del Giubileo universale della Speranza aperto nel 2024 da Papa Bergoglio. Questo evento rappresenta per i partecipanti un vero e proprio atto d’amore e di devozione nei confronti della Vergine Maria, pronti anche in questa XVIII edizione a raggiungere in bicicletta il noto santuario vibonese, provenienti da tutta la Calabria, dopo essersi cimentati lungo un tracciato di oltre 30 chilometri, fatto di continui sali scendi che, sicuramente, ne metteranno a dura prova il loro fisico. Nella giornata di domani la partenza dei bici-pellegrini è prevista alle 7, dal sagrato della basilica cattedrale, chiesa madre della diocesi miletese. L’arrivo e l’accoglienza dei corridori in piazza “A. Zangari”, al santuario mariano della Madonna della Catena di Dinami, è invece in programma alle 9.30. Qui, dopo il suggestivo rito della deposizione di un omaggio floreale ai piedi dell’effigie della Vergine Maria, ci sarà la recita della “Preghiera del Ciclista”. Subito dopo i partecipanti riceveranno la benedizione solenne, da parte del parroco don Rocco Suppa, e parteciperanno a un sano momento conviviale offerto dalla comunità di Dinami. Seguirà la ripartenza, con destinazione finale la stessa Mileto.