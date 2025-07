L’Orchestra di Fiati “Città di Tropea” incanta il pubblico dell’Auditorium Santa Chiara

Grande partecipazione di pubblico al concerto dell’Orchestra di Fiati “Città di Tropea” all’Auditorium Santa Chiara. Guidata dal maestro Vincenzo Laganà, l’orchestra ha proposto un programma ricco ed eterogeneo. In scaletta, musiche di Suppè, Waignein, Rossini, Filippa, Piazzolla, Morricone, Zimmer, Schwarz: tra atmosfere cinematografiche, classici del Romanticismo, ritmi latini.

A fare da filo conduttore, il giornalista Pasqualino Pandullo, che ha accompagnato il pubblico in un percorso musicale accessibile e coerente nella sua eterogeneità.

Presenti in sala numerose autorità locali e tanti cittadini, turisti e appassionati, accorsi per vivere una serata all’insegna della musica d’autore. L’evento è stato organizzato con il contributo del Comune di Tropea, sotto la guida del Presidente dell’orchestra, Giuseppe Maria Romano, con il supporto dei partner Casa Romano, Valentour e Tropis Hotel.

«Il concerto dell’8 luglio ha rappresentato una nuova tappa significativa nel percorso dell’Orchestra di Fiati “Città di Tropea”, che continua a distinguersi per qualità artistica, spirito di squadra e capacità di valorizzare il territorio attraverso la musica», è scritto in un comunicato stampa.

Nata ufficialmente il 20 aprile 2023 e istituzionalizzata dal Comune con delibera del 14 novembre 2023, l’ensemble è oggi una formazione giovane e ambiziosa. Il debutto ufficiale era avvenuto il 30 dicembre 2023 all’Auditorium di Palazzo Santa Chiara, con un concerto che aveva registrato il tutto esaurito, ed una esibizione coinvolgente, che aveva confermato le potenzialità del progetto.

Composta da circa 50 elementi, l’orchestra riunisce musicisti provenienti da tutta la regione, molti dei quali under 35 e con una forte componente femminile. Il repertorio spazia dal classico al contemporaneo, comprendendo colonne sonore, brani sacri, musica leggera e tradizionale. Tra gli strumenti: ottavino, flauti, oboe, clarinetti, sax, corni, trombe, tromboni, tuba e percussioni.



«L’Orchestra di Fiati “Città di Tropea” nasce con l’obiettivo di creare un polo musicale stabile nel territorio, capace di offrire una programmazione culturale permanente e di qualità – ha dichiarato il Presidente Romano-. Non solo intrattenimento, ma anche valorizzazione del patrimonio artistico, formazione giovanile e partecipazione attiva alla vita sociale della città. Una sfida importante che ha già trovato il sostegno delle istituzioni e l’entusiasmo della cittadinanza.

L’obiettivo ora – ha concluso – è ampliare i confini, portando la musica tropeana oltre i limiti geografici della regione. L’orchestra guarda con interesse alla circuitazione nazionale e internazionale, mantenendo al tempo stesso un forte legame con il proprio territorio e le sue tradizioni. Un cammino appena iniziato, ma già ricco di soddisfazioni».