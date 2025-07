A Spilinga cinque band in gara per vincere l’Etnomusic Contest e salire sul palco della Sagra della ‘nduja

Il concorso musicale torna il 20 luglio in piazza San Michele con la sua terza edizione. In palio premi in denaro e l’esibizione alla celebre sagra dell’8 agosto. Anche il pubblico potrà votare online i propri artisti preferiti

L’attesa per la 49° edizione della Sagra della ‘nduja cresce, e con essa l’entusiasmo per il ritorno del “Nduja Etnomusic Contest”. Giunto alla sua terza edizione, l’evento si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica etnico-tradizionale e un trampolino di lancio per i gruppi emergenti. Il prossimo 20 luglio, a partire dalle ore 21:30, piazza San Michele a Spilinga sarà il palcoscenico di una serata ricca di suoni e tradizioni. Cinque gruppi musicali si sfideranno a colpi di note per conquistare l’opportunità di esibirsi sul prestigioso palco della Sagra della Nduja. Ecco le band pronte a incantare il pubblico con il loro repertorio: Officina Kalabra, Kalabrisandu, Tarantanova dello Stretto, Kantarè e Nicola Bruni band. Ogni gruppo proporrà una selezione di brani, che verranno valutati non solo da una giuria di esperti, ma anche attraverso un innovativo sistema di voto online, permettendo al pubblico di esprimere la propria preferenza.

In palio non solo la visibilità, ma anche premi concreti per i talenti più votati. Alla band che si classificherà al primo posto andrà un cachet di 1000 euro, mentre la seconda classificata riceverà 800 euro. Ma l’opportunità più ambita è senza dubbio l’esibizione l’8 agosto a Spilinga, durante la 49° Sagra della Nduja, per le due band più votate.