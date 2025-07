“Ti presento i miei strumenti musicali”, a Favelloni la rassegna curata dal percussionista Valerio Colaci

La piccola comunità di Favelloni si prepara ad accogliere una serie di eventi unici nel loro genere, pensati per far scoprire a tutti il vibrante universo delle percussioni. Prende il via ad agosto la rassegna divulgativa intitolata “Ti presento i miei strumenti musicali“, curata dal rinomato percussionista Valerio Colaci. L’iniziativa è strutturata su tre appuntamenti aperti a chiunque, dagli appassionati di musica agli studenti, dalle famiglie ai semplici curiosi, desiderosi di avvicinarsi in modo semplice e coinvolgente al mondo sonoro degli strumenti a percussione. Sarà un’occasione eccezionale per ascoltare, toccare e sperimentare strumenti provenienti da ogni epoca e angolo del globo, attraverso dimostrazioni pratiche, spiegazioni chiare e momenti di dialogo interattivo. Gli incontri si terranno alla parrocchia San Giovanni Paolo II a Favelloni, sempre alle ore 18, seguendo un calendario tematico che promette di soddisfare ogni curiosità:

Domenica 3 agosto: l’apertura sarà dedicata agli strumenti da orchestra , con un focus su elementi iconici come il tamburo, la grancassa, i piatti, il triangolo e lo xilofono, tra gli altri;

l’apertura sarà dedicata agli , con un focus su elementi iconici come il tamburo, la grancassa, i piatti, il triangolo e lo xilofono, tra gli altri; Giovedì 7 agosto: il secondo appuntamento condurrà i partecipanti in un viaggio sonoro attraverso gli strumenti etnici del mondo , presentando la ricchezza di suoni di maracas, caxixi, clave, finger cymbals, riq e frame drum;

il secondo appuntamento condurrà i partecipanti in un viaggio sonoro attraverso gli , presentando la ricchezza di suoni di maracas, caxixi, clave, finger cymbals, riq e frame drum; Martedì 12 agosto: la chiusura sarà esplosiva con un approfondimento sul drumset moderno, analizzando i componenti essenziali come rullante, tom, timpano, piatti e cassa.

Questa rassegna si posiziona come un ponte tra la didattica e la performance, offrendo un’esperienza educativa leggera ma profondamente stimolante, adatta a un pubblico eterogeneo e intergenerazionale. Ogni incontro sarà arricchito dalla presenza di Domenico Pititto, il cui contributo narrativo promette di aggiungere un ulteriore livello di coinvolgimento e fascino alla scoperta degli strumenti. L’ingresso è libero, rendendo l’opportunità ancora più accessibile a tutti coloro che desiderano immergersi nel mondo affascinante del ritmo e della musica.