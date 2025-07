Vibo Marina, al santuario Stella Maris serata all’insegna della grande musica con il concerto per organo e soprano

Il Santuario “Stella Maris” di Vibo Marina, la piccola chiesa vicino al porto, ospiterà domani mercoledì 16 luglio 2025 alle ore 20.45 un Concerto per organo e soprano, organizzato dalla Parrocchia Maria SS del Rosario di Pompei in collaborazione con la Pro Loco di Vibo Marina. Ad esibirsi, l’organista tedesco Manuel Kelber Bender e il soprano Carolina Ercolino.

L’evento a Vibo Marina

L’evento – che rientra in un progetto di interscambio culturale tra organisti europei – è stato fortemente voluto da Diego Ventura e Salvatore Pronestì che si adoperano per la diffusione della musica organistica non solo nel nostro territorio ma in tutto il mondo. I musicisti tedeschi, nell’ambito di questi scambi culturali, hanno fatto visita in Calabria e, tra le varie tappe, hanno voluto omaggiare con un concerto il Santuario “Stella Maris” di Vibo Marina, luogo dotato di un prezioso organo a canne utilizzato nella liturgia ma anche per attività concertistica. L’intento del sodalizio è quello far conoscere il grande patrimonio degli organi a canne presenti nel territorio vibonese e in tutta la Calabria, e poter organizzare in un prossimo futuro una rassegna organistica a carattere internazionale.

L’organo nel Santuario Stella Maris

L’organo a canne presente nel Santuario “Stella Maris” di Vibo Marina è stato costruito nel 1987 nella bottega organara della famiglia Maximilian Offner a Kissing, nel Land della Baviera, ed è stato donato nel 2013 al Santuario Stella Maris, offrendo la possibilità di utilizzare un degno strumento per l’attività liturgica del Santuario ma anche per eventi culturali legati alla musica.