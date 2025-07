Vazzano, tutto pronto per il 3° moto incontro tra passione per le due ruote e focus sulla sicurezza stradale

Sabato 19 luglio le strade di Vazzano saranno percorse dal rombo delle moto e dall’energia di centinaia di partecipanti in arrivo da tutta la Calabria (e non solo), per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il 3° moto incontro del Motoclub Vazzano Bikers. Un evento che si preannuncia ricco di emozioni, condivisione e contenuti dal forte valore umano e sociale, promosso e organizzato con dedizione dal club Vazzano Bikers, punto di riferimento instancabile per tutta la comunità biker locale.

A fare da cornice a questa straordinaria giornata saranno le vie di Vazzano, che per un giorno diventeranno luogo di incontro, festa, ma anche riflessione e sensibilizzazione. L’iniziativa nasce infatti con una doppia anima: da un lato quella festosa e aggregativa, tipica dei raduni motociclistici; dall’altro, quella più profonda e responsabile, orientata alla promozione della cultura della sicurezza stradale, del rispetto del codice della strada e della responsabilità civica.

Un valore condiviso da chi ha fortemente voluto e sostenuto l’evento, in primis l’amministrazione comunale di Vazzano e quella di Dasà, che, insieme al Vespa Club Dasà, ha sposato l’iniziativa con convinzione e orgoglio, riconoscendone l’alto significato per il territorio. «È con profondo senso di orgoglio e viva soddisfazione che annunciamo questo appuntamento dal forte valore simbolico e comunitario – afferma il sindaco di Dasà –. Il Motoclub Vazzano Bikers rappresenta una realtà associativa che ha saputo unire la passione per le due ruote a un impegno concreto per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, un tema cruciale soprattutto per i giovani».

L’evento sarà aperto a tutti: motociclisti, appassionati, curiosi, famiglie e cittadini. Non serve essere in sella a una moto per partecipare – riferiscono gli organizzatori -, basta condividere i valori di rispetto, fratellanza e partecipazione che da sempre animano lo spirito biker.

Il programma della giornata prevede:

• Accoglienza dei partecipanti nella piazza principale di Vazzano dalle prime ore del mattino, con registrazione e colazione offerta dal club;

• Benedizione dei caschi e dei mezzi, simbolico momento iniziale per ricordare che ogni viaggio comincia sempre con rispetto e prudenza;

• Moto giro panoramico attraverso le colline e i paesi limitrofi, per far conoscere le bellezze naturali e culturali della zona;

• Sosta con ristoro e degustazioni, con prodotti tipici del territorio offerti da aziende locali;

• Rientro a Vazzano per il pranzo comunitario, con stand gastronomici, musica dal vivo, spazi espositivi e momenti di intrattenimento;

• Interventi pubblici e testimonianze sul tema della sicurezza stradale e della guida;

• Premiazioni per i gruppi partecipanti e riconoscimenti speciali a figure significative del mondo motociclistico calabrese.

Il presidente del Motoclub Vazzano Bikers, Vincenzo Tigani, il vicepresidente Salvatore De Caria, i membri del direttivo e i soci sottolineano l’importanza di continuare a costruire eventi che uniscano il divertimento alla riflessione: «Questo moto incontro non è solo una festa per motociclisti: è un’opportunità per portare un messaggio forte, soprattutto ai giovani. La moto è libertà, sì, ma una libertà che non può prescindere dal rispetto delle regole, dal senso di responsabilità e dalla consapevolezza di ciò che comporta ogni gesto sulla strada». Il club, nato alcuni anni fa da un gruppo di amici uniti dalla passione per le moto, è oggi una realtà associativa solida, coesa e presente sul territorio, impegnata non solo nell’organizzazione di eventi, ma anche in attività benefiche.

Il Moto Incontro del 19 luglio rappresenta dunque un momento di festa ma anche di educazione civica, capace di attrarre l’interesse di diverse generazioni e di sensibilizzare tutti – motociclisti e non – su un tema che riguarda la collettività intera: la sicurezza stradale come bene comune.

Anche quest’anno, l’organizzazione garantirà il massimo rispetto delle norme di sicurezza, con il supporto della Protezione Civile, della Polizia Municipale e dei volontari del club, che seguiranno ogni fase dell’evento per assicurare un’esperienza piacevole, sicura e ben organizzata per tutti i partecipanti.

«Quando si condivide la strada – conclude Tigani – non si è mai soli. Ogni incontro, ogni giro, ogni parola scambiata accanto a una moto è una piccola parte di un viaggio più grande: quello che ci porta a costruire legami, a crescere come persone e a rispettare chi viaggia al nostro fianco».