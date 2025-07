Pizzo diventa un palcoscenico a cielo aperto con Murap: il 22 luglio battle-rap dai balconi e dj set di Frankie hi-nrg

Si terrà martedì 22 luglio alle ore 22:00, in Piazza della Repubblica, la prima edizione di Murap, evento musicale incentrato su una battle rap dal formato atipico: quattro rapper si confronteranno da balconi opposti, affacciati sulla piazza.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Eventi live Pizzo Aps, guidata da Antonio Fanello e composta da Letizia Rizzo, Greta Di Leo, Carmen Giampà, Brunella Chiarello, Luciano Solano, Maurizio Gaudente e Vincenzo Matarozzo. Il progetto prevede l’interazione tra musica urbana e spazi architettonici del centro storico.

Alla battle parteciperanno Desa, Samir, Reset e Tony, accompagnati dai beat di dj Kerò. La conduzione sarà affidata a Tulvio. La serata si concluderà con un dj set di Frankie hi-nrg, figura di spicco del panorama rap italiano.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pizzo, con il sostegno dell’assessore agli Eventi e Marketing Territoriale Gennaro Muratore, del sindaco Sergio Pititto e dell’assessore all’Urbanistica Franco Procopio.

«Murap è uno spettacolo artistico unico al mondo, un’esperienza musicale immersiva, dinamica e identitaria, ma anche un messaggio di inclusione e partecipazione. Vogliamo che Pizzo diventi un teatro urbano a cielo aperto e un punto di riferimento per i giovani» – afferma il presidente Antonio Fanello dell’associazione Eventi live Pizzo. «La speranza – continua – è che questo sia il primo passo per trasformare Pizzo in un luogo di espressione libera e creativa, in un momento storico in cui si sente forte la necessità di dare alla parola lo spazio che merita». Poi aggiunge: «Murap è uno degli eventi inseriti in una manifestazione artistica più ampia, chiamata Pizzo music festival, di cui al momento non sveliamo nulla».

L’iniziativa è stata, inoltre, sostenuta da numerose attività commerciali locali. Un contributo che, secondo gli organizzatori, dimostra la fiducia della comunità nella cultura come strumento di rigenerazione urbana e sociale.