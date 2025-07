Premio “Mare pulito – Bruno Giordano” 2025: tutto pronto a Parghelia per la VI edizione del prestigioso riconoscimento

L'evento si terrà venerdì 25 luglio alle ore 19 in largo Scopelliti. Interverranno esperti e rappresentanti istituzionali. L'onorificenza verrà assegnata al Comune costiero e al segretario della Camera dei Deputati, Alessandro Colucci

La locandina dell’evento

Venerdì 25 luglio, a partire dalle ore 19, località “La Grazia” (in largo Scopelliti) a Parghelia ospiterà una serata dedicata alla bellezza, alla tutela e alla cultura del mare, in occasione del 2° Forum “Calabria, un diamante grezzo”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Mare pulito – Bruno Giordano”, presieduta da Francesca Mirabelli, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza vitale del mare e del suo ecosistema, promuovendo una riflessione condivisa sulla necessità di adottare modelli di sviluppo più sostenibili, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni. Il tema di quest’anno, “Ambiente, mare e turismo”, ha lo scopo di elaborare una strategia che consenta di sviluppare un nuovo concetto di sostenibilità ambientale, celebrando le meraviglie essenziali dell’ecosistema calabrese e invitando i responsabili delle decisioni e i cittadini di tutto il mondo a onorare la meraviglia del mare calabrese quando ne determinano il destino.

La manifestazione si aprirà con i saluti istituzionali affidati al sindaco di Parghelia Antonio Landro, e a Francesca Mirabelli, presidente dell’associazione “Mare Pulito – Bruno Giordano”. Interverranno poi i docenti dell’Università della Calabria Sonia Ferrari, Giuseppe Mendicino, Elvira Brunelli e Francesco Sesso, campione mondiale di fotografia subacquea. A seguire, gli interventi di Raffaele Greco, presidente Ente parchi marini Regione Calabria; l’ammiraglio Giuseppe Sciarrone, direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata; il tenente colonnello Simone Puglisi, comandante in sede vacante del Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia; Salvatore Siviglia, direttore generale del dipartimento Ambiente della Regione Calabria e il segretario di presidenza della Camera dei Deputati e presidente intergruppo parlamentare Sviluppo sostenibile Alessandro Colucci. La conduzione dell’incontro sarà affidata a Domenico Gareri, che accompagnerà il pubblico lungo tutto il programma della serata.

Il momento centrale della serata sarà rappresentato, dalle 20:30, dalla premiazione della sesta edizione del Premio assegnato dall’associazione “Mare Pulito – Bruno Giordano”, intitolato al procuratore Bruno Giordano, che alla guida delle Procure di Paola e Vibo Valentia ha condotto importanti battaglie a difesa di quel mare calabrese che tanto ha amato. Quest’anno il Premio, che verrà assegnato al segretario di presidenza della Camera dei Deputati Colucci e al Comune di Parghelia, punta l’attenzione sull’importanza di elaborare una strategia comune tra istituzioni e mondo delle associazioni per educare al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente, salvaguardando il mare e valorizzandone la bellezza.

«Per affrontare il problema della sostenibilità ambientale è necessario un cambio di paradigma dei nostri comportamenti – ha affermato Francesca Mirabelli, presidente dell’associazione “Mare pulito – Bruno Giordano” -. Solo con una maggiore consapevolezza ambientale può avvenire la transizione ecologica, indispensabile per continuare a vivere in armonia su questo Pianeta. È fondamentale – ha poi concluso Mirabelli – conoscere il ruolo e l’importanza dell’ecosistema marino, per stimolare l’uomo a difenderlo, piuttosto che a depredarlo».