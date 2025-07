Un agosto sotto le stelle: il Comune di Vibo presenta il cartellone degli eventi tra concerti, perfomance artistiche e iniziative culturali

A fare la parte del leone saranno "Una notte da sogno" a Vibo Marina e il "Beach Festival" a Bivona. Poi serate enogastronomiche, candlelight in spiaggia e giochi per i bambini

Vibo Valentia presenta un programma di eventi per il mese di agosto, rivolto a cittadini, turisti e appassionati di varie età. Il cartellone estivo, organizzato dall’amministrazione comunale, comprende concerti, festival gastronomici, spettacoli teatrali e iniziative culturali.

Tra gli eventi previsti ci sono ‘‘Una notte da sogno” a Vibo Marina, con un ospite di rilievo, il Bivona Beach Festival, concerti ”Candlelight in spiaggia”, serate gastronomiche, ”Calici sotto le stelle” e giornate dedicate ai giochi per bambini. Le attività saranno realizzate in collaborazione con associazioni locali e operatori culturali.

Il sindaco Enzo Romeo in merito ha sottolineato: «Abbiamo costruito un calendario di eventi che risponde al desiderio di socialità e bellezza che anima Vibo durante l’estate. Vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori un’agenda che valorizzi luoghi, talenti e tradizioni. L’estate vibonese è il volto di una comunità viva, accogliente e ricca di cultura».

A fargli eco le parole dell’assessore alla Cultura, Stefano Soriano, che ha aggiunto: «La proposta estiva riflette il nostro impegno a rendere Vibo un punto di riferimento nel panorama culturale regionale. Ogni evento è frutto di collaborazione e cura, con particolare attenzione al legame tra arte e territorio».

È intervenuto, in conclusione, anche il consigliere delegato agli Spettacoli, Francesco Colelli: «Abbiamo lavorato per garantire un’offerta ampia, accessibile e coinvolgente. La cultura deve essere festa e condivisione, e questo cartellone estivo è un invito a viverla in ogni sua forma».