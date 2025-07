Serra San Bruno accende l’estate 2025: guida agli eventi musicali, culturali e religiosi da non perdere fino a ottobre

Serra San Bruno si prepara alla stagione estiva con una lunga serie di eventi che, tra musica, mostre e dibattiti, animeranno il centro montano dal 25 luglio fino a inizio ottobre. Una rassegna articolata, quella di ”Serra d’estate 2025, tra arte e musica”, che mette insieme concerti, riflessioni sul territorio, cultura pop e celebrazioni religiose.

Il primo appuntamento è fissato dal il 25 al 27 luglio con ”Armonie d’arte festival”. L’apertura è affidata a ”Ode al creato”, concerto pensato per celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature, che si svolgerà nel nuovo piazzale del Santuario di Santa Maria del Bosco, con una scenografia composta da seimila candele.

Il 26 luglio spazio alla musica nelle chiese del centro storico: alle 21 nella Chiesa Maria SS Assunta in Cielo di Spinetto è in programma ”In laus et amor” di Stefano Albarello, a cui seguirà, nella Chiesa dell’Addolorata, “Ecce quidam peregrinus”, esibizione del gruppo vocale Laurence Feininger.

La tre giorni si chiude domenica 27 con “Pietre che cantano”, tributo a Giovanni da Palestrina nel cinquecentenario della morte, ospitato nella Chiesa Assunta di Terravecchia.

Dal 4 al 21 agosto, nell’ambito del progetto nazionale “Ter.re – Territori in rete”, si terranno dibattiti sulla strategia per le aree interne “Ionico-Serre”, accompagnati da eventi musicali. Tra questi, il concerto degli Sugarfree il 7 agosto e quello di Morgan con Megaheartz e Calabria Orchestra, l’11.

Il 9 e 10 agosto torna per il secondo anno “Serra comics”, dedicato a fumetti, cartoon e cosplay. Previsti sul palco i Gem Boy e la Ciurma Cartoon Band.

Ferragosto porta sul palco i Cugini di campagna, attesi il 14 agosto per una serata organizzata dalle confraternite dell’Assunta. Il 15 sarà invece il turno dei Parafonè, sempre grazie alla collaborazione tra confraternite e amministrazione comunale.

Lo stesso binomio organizza anche le serate dedicate alla festa di Maria de’ Sette Dolori: il 20 settembre con Sherrita Duran & Band, il 21 con le orme dei Pooh e il 22 con il tradizionale concerto di musica classica.

Chiude la stagione la XII edizione della Festa del fungo, prevista per i weekend 26 -27 settembre e 4 – 5 ottobre, a cura della Pro loco con il sostegno del Comune, del Gal e del Parco delle Serre. Il concerto finale sarà affidato a Cecè Barretta, nella piazza della Chiesa di Spinetto.

«Grazie alla sinergia con il Gal terre vibonesi ed alla preziosa collaborazione con le associazioni locali – ha dichiarato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfredo Barillari – siamo riusciti a mettere in campo un pregevole palinsesto che copre un ampio spazio temporale e che soprattutto coinvolge tutte le fasce d’età stimolando l’interesse per i nostri luoghi e per le eccellenze che intendiamo valorizzare. Abbiamo scelto di puntare sulla musica che unisce, sui dialoghi basati sul confronto e sulla condivisione, sul fascino della nostra storia, della nostra arte e della spiritualità bruniana. È un programma – ha concluso – che si rivolge ai nostri cittadini ma anche ai visitatori che si innamorano sempre più di Serra San Bruno».