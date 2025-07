A Vibo Marina arriva Sandro Cappai con il suo show “C’è un po’ di Tensione”

Il comico cagliaritano sarà in scena il 24 luglio ad inaugurare il festival di stand up comedy “Chi c***u t’arridi?”

Il comico cagliaritano Sandro Cappai sarà il 24 luglio a Vibo Marina per presentare il suo nuovo live show “C’è un pò di Tensione”. Lo spettacolo aprirà il festival di comicità “Chi c***u t’arridi?”. Lo show, già applauditissimo in tantissimi club e teatri, sbarca a Vibo Marina per la prima volta ad inaugurare la programmazione realizzata dall’associazione Altrove Cantiere Culturale di Vibo Valentia.

Le risate continuano poi con altri due grandi della stand up comedy, il 25 e il 26 luglio: Chiara Becchimanzi con “Terapia di gruppo” (25/07) e Daniele Fabbri col suo “Daniele Fabbri Live” (26/07) – ad arricchire il cast di “Chi c***u t’arridi?” ci saranno anche Matteo Nicoletta e Sandro Canori, conduttore per le tre serate.

È la prima volta che un festival di stand-up comedy fa capolino nell’offerta estiva vibonese. «L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è sicuramente offrire un’ottima occasione di divertimento estivo ma soprattutto promuovere generi nuovi perché il giovane pubblico possa entusiasmarsi ed avvicinarci con interesse alle arti performative».

Il festival è realizzato con il contributo ed il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e di un appassionato gruppo di pmi locali, ed in collaborazione con Altra Scena e The Comedy Club. Gli ultimi biglietti sono disponibili sul sito www.altrovecantiereculturale.org/comedy