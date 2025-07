A Vibo Marina approda Chi c***u t’arridi? la prima rassegna di cabaret con protagonisti cinque comici: ecco il programma

Inizia questa sera, mercoledì 24 luglio, a Vibo Marina, ”Chi c***u t’arridi?”, prima rassegna di stand-up comedy nel Vibonese. Il festival propone tre serate consecutive, con cinque comici provenienti da diverse esperienze della scena nazionale.

L’evento è promosso dall’associazione culturale ”Altrove”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale che, come si legge in una nota l’ha «voluto sostenere in maniera convinta anche per valorizzare il dinamismo e le capacità dei giovani vibonesi». Collaborano anche le realtà teatrali ”Altra Scena” e ”The Comedy Club”.

Il programma

Ad aprire il festival sarà Sandro Cappai, comico sardo, classe 1993, noto soprattutto per la sua attività sui social e per il monologo ”Non si muore così facilmente”, portato in scena in oltre 80 repliche. A Vibo presenta il nuovo spettacolo: ”C’è un po’ di tensione”.

Giovedì 25 luglio sarà la volta di Chiara Becchimanzi con ”Terapia di gruppo”, monologo comico costruito come un flusso di coscienza che affronta, in chiave satirica, temi legati a stereotipi e dinamiche psicologiche.

Il festival si chiude venerdì 26 luglio con Daniele Fabbri, autore, attore e stand-up comedian con una lunga esperienza alle spalle. Ad anticiparlo sul palco sarà Matteo Nicoletta. La conduzione delle tre serate è affidata a Sandro Canori.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori in una nota, l’interesse del pubblico è stato superiore alle previsioni. Restano ancora alcuni posti disponibili per ciascuna serata. Gli ultimi biglietti si possono acquistare online.