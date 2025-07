Vibo capitale del Jazz: masterclass e concerti animano la seconda giornata del Festival

Oggi, giovedì 24 luglio, il Torrefranca Jazz Festival entra nel vivo con una serata imperdibile che porterà sul palco dell’Auditorium Spirito Santo due tra i più stimati protagonisti del jazz e della musica brasiliana a livello internazionale: Cristina Renzetti & Roberto Taufic e, a seguire, la Torrefranca Jazz Orchestra con ospite speciale il celebre sassofonista Rosario Giuliani.

Organizzato dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e Ama Calabria, con il partenariato del Comune di Vibo Valentia e dell’Aiam, il festival è sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e dal Cidim– Comitato nazionale italiano musica. La direzione artistica è affidata al M° Giovanni Mazzarino, figura di rilievo del jazz europeo, nonché pianista, compositore e docente di grande esperienza.

Alle ore 21:00 si potrà assistere al concerto del duo Cristina Renzetti & Roberto Taufic.

Cantante e autrice tra le più apprezzate in Europa nell’ambito della musica brasiliana, Cristina Renzetti è conosciuta per la raffinatezza vocale, l’eleganza interpretativa e la profonda conoscenza del repertorio sudamericano. Con lei sul palco Roberto Taufic, chitarrista, compositore e arrangiatore italo-brasiliano, amato per il suo stile fluido e poetico, capace di coniugare la tradizione del choro e della bossa nova con il linguaggio del jazz contemporaneo.

Il concerto sarà un viaggio intimo tra parole e suoni, omaggio ad alcuni dei più grandi autori della musica brasiliana – da Antonio Carlos Jobim a Guinga, da Chico Buarque a Djavan – in un dialogo continuo tra voce e chitarra, nostalgia e modernità.

A seguire, alle ore 22:00, salirà sul palco la Torrefranca Jazz Orchestra, diretta da Giovanni Mazzarino, con la partecipazione straordinaria di Rosario Giuliani, uno dei più importanti sassofonisti italiani a livello internazionale. Dotato di uno stile incisivo e inconfondibile, Giuliani ha collaborato con artisti del calibro di Enrico Pieranunzi, Joe Locke, Marcello Pellitteri, Fabrizio Bosso e molti altri, esibendosi nei più prestigiosi festival europei e americani.

Il programma prevede arrangiamenti originali tratti da opere di Steve Swallow, Burt Bacharach, Richard Rodgers, George Shearing e dello stesso Mazzarino: un repertorio potente ed evocativo, che coniuga scrittura orchestrale e improvvisazione jazzistica con grande sensibilità.

Alta formazione jazz: le masterclass del 24 luglio

Accanto al programma serale, la giornata la giornata odierna offrirà anche un’importante sezione didattica, dedicata alla formazione dei giovani musicisti. La mattina sarà inaugurata da una special masterclass con Cristina Renzetti & Roberto Taufic, che guideranno gli allievi alla scoperta del ritmo, dell’interpretazione e delle atmosfere tipiche della musica brasiliana.

Nel corso del pomeriggio si terranno le masterclass tenute da grandi maestri del jazz italiano, ospiti del festival: Alice Ricciardi (canto), con il maestro accompagnatore Bruno Montrone al pianoforte, Rosario Giuliani (sassofoni), Pietro Lussu (pianoforte), Nicola Angelucci e Fabio Accardi (batteria), Dario Rosciglione (contrabbasso e basso elettrico), Fabio Zeppetella (chitarra).

Tutte le attività didattiche si svolgeranno presso la nuova sede del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, ospitata nell’elegante cornice dell’Ex Collegio dei Gesuiti, nel cuore del centro storico di Vibo Valentia.

Il Torrefranca Jazz Festival continua così a trasformare Vibo Valentia in un polo di eccellenza per la musica jazz, valorizzando l’incontro tra formazione, creatività e spettacolo.