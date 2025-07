Torrefranca Jazz festival, a Vibo giornata di formazione e concerti: il programma

Prosegue con grande successo il Torrefranca Jazz Festival, manifestazione organizzata dal Conservatorio “Fausto Torrefranca” e Ama Calabria, con il partenariato del Comune di Vibo Valentia, sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Mazzarino e con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e del Cidim – comitato nazionale italiano musica e il patrocinio dell’Aiam.

I concerti

Oggi, venerdì 25 luglio si apre la terza giornata del Festival con un doppio concerto all’insegna del grande jazz italiano, che vedrà protagonisti alcuni tra i più apprezzati artisti della scena nazionale e internazionale.

Alle ore 21:00, sul palco dell’Auditorium Spirito Santo, salirà il Guido Di Leone Trio, formazione guidata dal chitarrista barese Guido Di Leone, figura di spicco del modern mainstream jazz e autore di oltre cinquanta album da leader. Con lui due straordinari musicisti: Dario Deidda al basso, uno dei bassisti più versatili e richiesti in Europa, e Giovanni Scasciamacchia alla batteria, noto per la sua sensibilità e precisione ritmica.

In programma, una selezione raffinata di brani firmati da Victor Young, Jim Hall, Antonio Carlos Jobim e composizioni originali dello stesso Di Leone, in un viaggio sonoro che attraversa lo swing, la bossa nova e l’improvvisazione jazzistica più autentica.

Alle ore 22:00 sarà la volta di un duo d’eccezione: Rita Marcotulli al pianoforte e Fabio Zeppetella alla chitarra.

Rita Marcotulli è una delle più importanti pianiste e compositrici europee, con una carriera internazionale che l’ha vista collaborare con giganti del jazz come Joe Lovano, Enrico Rava, Billy Cobham, e ottenere prestigiosi riconoscimenti tra cui il David di Donatello, il Ciak d’Oro e il Nastro d’Argento.

Accanto a lei, Fabio Zeppetella – tra i più rappresentativi chitarristi jazz italiani – noto per uno stile personalissimo, frutto di una lunga ricerca tra tradizione e modernità, e collaborazioni con artisti del calibro di Kenny Wheeler, Paolo Fresu, Enrico Rava e Steve Grossman.

Il programma del concerto prevede musiche originali dei due musicisti e omaggi a maestri come Kenny Wheeler e Pat Metheny, in un dialogo musicale che si preannuncia denso di emozioni, lirismo e virtuosismo.

Le masterclass

Alla proposta concertistica di alto profilo, il Torrefranca Jazz Festival affianca un’attività didattica di prestigio, rivolta a giovani musicisti e professionisti del settore, nella convinzione che la formazione sia uno degli assi portanti della crescita artistica.

In mattinata si svolgerà la Special Masterclass con Rita Marcotulli & Fabio Zeppetella, occasione unica per confrontarsi con due grandi protagonisti della scena jazz internazionale, che condivideranno con gli allievi la loro visione musicale e la loro esperienza.

Nel corso del pomeriggio, nella nuova sede del Conservatorio ospitata nell’elegante cornice dell’Ex Collegio dei Gesuiti, proseguiranno le masterclass affidate a docenti di assoluto rilievo: Alice Ricciardi (canto), con il maestro accompagnatore Bruno Montrone al pianoforte, Rosario Giuliani (sassofoni), Pietro Lussu (pianoforte), Nicola Angelucci e Fabio Accardi (batteria), Dario Rosciglione (contrabbasso e basso elettrico), Fabio Zeppetella (chitarra).

Un’opportunità formativa di altissimo livello che arricchisce e completa il valore culturale del Festival, rendendolo un punto di riferimento per la scena jazz nazionale.