A San Costantino Calabro la 29esima edizione della Sagra della Pitta Chjina

Anche quest’anno il conto alla rovescia è iniziato! Sta per tornare la Sagra della Pitta Chjina: sabato 2 agosto la 29ª edizione a partire dalle ore 20:30, a San Costantino Calabro.

Dietro le quinte, un lavoro silenzioso ma instancabile va avanti da mesi per dare vita a una serata speciale, pronta ad accogliere residenti e turisti in un’atmosfera all’insegna della tradizione, del gusto e della convivialità.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di San Costantino Calabro — composta da oltre trenta soci e guidata dal presidente Costantino Suppa — si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti imperdibili dell’estate calabrese. A testimonianza della qualità e del valore culturale dell’evento, la Sagra della Pitta Chjina è stata insignita del riconoscimento di “Sagra d’Eccellenza Italiana” dal Senato della Repubblica italiana, un prestigioso sigillo che ne attesta l’autenticità e l’importanza nel panorama nazionale delle tradizioni enogastronomiche.

Protagonista assoluta? La Pitta Chjina. Un’antica pietanza della tradizione contadina calabrese, nata come pasto nutriente e pratico per braccianti e pastori durante le lunghe giornate di lavoro.

Un guscio di pane cotto nel forno a legna che racchiude un ripieno ricco e genuino: salsa di pomodoro, olive, peperoni arrosto, tonno e acciughe. Un trionfo di sapori semplici e autentici, che raccontano la storia e l’identità del nostro territorio. Ma la sagra è molto più di un evento gastronomico: è un viaggio nei sapori e nelle eccellenze locali.

Oltre alla Pitta Chjina, il menù propone una selezione tra le più amate della regione: fileja al sugo di pomodoro e ‘nduja, braciola di melanzana croccante, mozzarella fresca, tris di salumi, antipasto di verdure sott’olio, olive, crostino e treccina di pane croccante, ‘nduja, bevande a scelta, dolce, Amaro del Capo, caffè e il celebre Tartufo di Pizzo.

A rendere l’atmosfera ancora più travolgente ci penserà Studio 54 Network. Oltre a diffondere l’intera serata in diretta radiofonica, il suo team composto da 10 animatori intratterrà il pubblico con energia contagiosa, musica e giochi.

In più, un led wall gigante proietterà interviste esclusive, momenti salienti dell’evento e immagini in tempo reale, regalando un’esperienza immersiva e coinvolgente.

E per chi vuole continuare a festeggiare, il post-sagra sarà animato dallo stesso team, con musica e divertimento fino a notte fonda.