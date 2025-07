Serrata tra fede e devozione: l’associazione I giovani di Limbadi porta in scena la rappresentazione teatrale della vita di San Pantaleone

L’attaccamento verso una devozione che rispecchia le radici di un paese. Riti antichi che la comunità di Limbadi non ha mai dimenticato, facendoli rivivere nella loro ciclicità e, soprattutto, con una sempre maggiore fede.

La rappresentazione

L’associazione I giovani di Limbadi, infatti, il prossimo 31 luglio a Serrata porterà in scena la vita di San Pantaleone. Si tratta di una suggestiva rappresentazione teatrale sulla vita del santo, un progetto nato dalla profonda e condivisa devozione che lega questa comunità.

La rappresentazione, frutto di mesi di preparazione, vuole ripercorrere le tappe salienti della vita di San Pantaleone, medico e martire cristiano, la cui figura è venerata con grande intensità sia a Limbadi che a Serrata. Questa iniziativa non è solo uno spettacolo teatrale, ma un vero e proprio atto di fede e un ponte culturale tra due comunità unite da secoli di devozione.

La devozione attraverso l’operato

La realtà dell’Associazione I Giovani di Limbadi è un esempio luminoso di come la volontà e l’impegno possano trasformarsi in realtà concrete. Nata dall’energia e dall’entusiasmo di un gruppo di giovani del luogo, il sodalizio si è costituito con l’obiettivo primario di valorizzare il proprio territorio, promuovere la cultura e rafforzare il senso di comunità, cercando di aggregare e trasformare le idee in azioni. Neanche le difficoltà iniziali, infatti, hanno rallentato l’operato che è stato portato avanti con determinazione dimostrando come la gioventù, se ben indirizzata, possa essere una forza propulsiva inestimabile per il progresso di un territorio. La rappresentazione di San Pantaleone a Serrata è l’ennesima dimostrazione del loro dinamismo e della loro volontà di condividere valori e tradizioni oltre i confini comunali. L’appuntamento è dunque per il 31 luglio a Serrata, un’occasione imperdibile per assistere a uno spettacolo che è molto più di una semplice performance: è la celebrazione di una devozione secolare e un tributo all’impegno di giovani che credono nella forza della comunità e della tradizione.