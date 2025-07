Soriano accende l’estate con il Festival arte, sapori e musica. Il sindaco De Nardo: «Questo paese dimostra inclusione e collaborazione»

Tutto pronto per la quinta edizione dell’evento voluto e organizzato dall'amministrazione comunale, in programma sabato 2 agosto

Un evento che si è ormai radicato all’interno del popolo sorianese, divenendo un marchio di fabbrica dell’estate non solo del territorio delle preserre, ma anche dei paesi limitrofi. Il Festival Arte, Sapori e Musica, giunto alla sua quinta edizione, è ormai divenuto un appuntamento fisso e, di certo, punta di diamante dell’annuale calendario estivo locale. Colmi di gente i caratteristici vicoletti del paese, ricchi di antichità e che negli scorsi anni hanno contribuito, ancora di più, a elevare il fascino della festa. Migliaia di persone infatti sono accorse per la degustazione di prodotti tipici e non solo, catturate dall’intramontabile bellezza del centro storico di Soriano Calabro.

Il Festival Arte, Sapori e Musica

Torna anche quest’anno dunque la quinta edizione del festival Arte, Sapori e Musica prevista per il prossimo sabato 2 agosto. Un evento voluto e organizzato dall’amministrazione comunale di Soriano Calabro, guidata dal sindaco Antonino De Nardo, il quale ha sollecitato massima partecipazione rivolta a tutta la comunità sorianese in ogni suo aspetto. E proprio in questo frangente che si è vista una risposta concreta e non virtuale, fatta di collaborazione spontanea e immediata da parte di tutti coloro che hanno manifestato la volontà di creare squadra di volontari con altissimo senso di appartenenza per la buona riuscita dell’evento.



Insomma, non è solo cibo e degustazione ma una rete di sinergica messa in moto da chi vive il territorio. Un plauso infatti va fatto anche agli enti ecclesiastici (parrocchia San Martino Vescovo – Santuario di San Domenico), alle associazioni (Pro Loco Sorianidea e protezione civile San Domenico), alle attività industriali, commerciali e artigianali e ai tantissimi cittadini che volontariamente hanno offerto il loro fattivo impegno, senza dimenticare l’apporto della direzione del Polo Museale per l’apertura straordinaria dei luoghi contenenti il patrimonio artistico e archeologico del paese.

Degustazione tra i vicoli sorianesi

Un evento che deve diventare il fiore all’occhiello di Soriano ma, ancora di più, mostra la grande attitudine del cittadino a rendersi utile. Di questo ne è soddisfatto proprio il primo cittadino De Nardo: «Stare insieme in questo modo dimostra che il sistema paese è forte e maturo e che riesce a comprendere che occorre essere uniti e compatti per costruire davvero un futuro migliore. Sapevo che avevamo le risorse umane e giuste, oggi ne abbiamo la prova tangibile. La manifestazione, che sin dal suo esordio vede teatro alcune vie e piazze del centro cittadino di Soriano addobbate a festa, di questo dobbiamo ringraziare anche i tanti residenti di queste vie che spontaneamente e a proprie spese hanno collaborato a rendere più belli i punti dove verranno accolti i visitatori».



La manifestazione partirà con il taglio del nastro da piazza mercato (alle ore 20:30 di sabato 2 agosto) per poi immergersi nelle caratteristiche viuzze cittadine. Infine si concluderà in Via Roma, ovvero nella piazza del paese, con la presenza di deejay Patrik che farà ballare giovani e adulti. Stand gastronomici con ottima cucina tradizionale, arte e musica etno-popolare allieteranno la serata all’insegna dello stare insieme. Novità di quest’anno: sarà allestito uno stand gastronomico (gluten free) questo per dare anche un forte segnale di inclusione.