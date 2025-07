Parghelia è “Dalla parte degli animali”: torna l’appuntamento con la Lega antivivisezione di Vibo per la tutela animale e del Pianeta

L'appuntamento diviso in due trance è venerdì 1 agosto dalle ore 19 in piazza Europa, col supporto di Comune e Pro Loco

La locandina dell’evento

La Lega Antivivisezione (Lav) di Vibo Valentia si prepara a un nuovo, significativo appuntamento a Parghelia, reiterando il suo impegno nella promozione di una cultura di rispetto e salvaguardia per il mondo animale. L’iniziativa, intitolata “Incontro con LAV – dalla parte degli animali”, si terrà venerdì 1 agosto, a partire dalle ore 19, nella centrale piazza Europa. L’evento è il frutto di una proficua collaborazione con la Pro Loco e l’Amministrazione comunale di Parghelia, che ancora una volta confermano il loro sostegno a queste importanti tematiche. Il programma dell’incontro è stato studiato per coinvolgere diverse fasce d’età, con un’attenzione particolare ai più giovani. A partire dalle ore 19, i volontari della Lav daranno il via a una prima fase dedicata ai ragazzi. Saranno approfondite le spesso inaccettabili condizioni a cui sono sottoposti gli animali nei circhi e si discuterà della realtà dei “delfinari”, luoghi dove, in diversi casi, i delfini sono costretti a sostenere addestramenti sfiancanti e a vivere in vasche minuscole, subendo abusi e maltrattamenti.

Ampio spazio sarà inoltre riservato alla campagna nazionale “Il mare è la loro casa”, promossa dalla Lav per la tutela degli ecosistemi marini e dei loro abitanti. Questa campagna ha già riscosso grande successo a Parghelia, con due tappe precedenti il 22 giugno al lido “La Grazia” e il 5 luglio alla spiaggia di Michelino. Per i giovani partecipanti non mancheranno le attività pratiche ed educative: avranno l’occasione di cimentarsi in laboratori di disegno e in giochi a tema, pensati per veicolare messaggi importanti in maniera divertente e coinvolgente. La fase dedicata ai ragazzi si concluderà con l’esposizione dei disegni realizzati e un rinfresco finale per tutti i presenti.

A partire dalle ore 19:30, l’appuntamento si aprirà a tutta la cittadinanza, con un incontro più ampio incentrato sulla tutela ambientale e, in generale, sullo sfruttamento degli animali. Sarà allestito anche un tavolo informativo, dove sarà possibile reperire materiale illustrativo e approfondire le molteplici attività della Lav. L’iniziativa si configura come un’occasione preziosa per l’intera comunità di Parghelia per riflettere sull’importanza di proteggere e rispettare ogni forma di vita, promuovendo una maggiore consapevolezza e sensibilità verso il benessere animale e la salvaguardia del nostro Pianeta.