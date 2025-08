A Pizzo il grande ritorno di GustinItaly: il Gala dei Sapori lancia la “Capitale del Gusto”

Il 9 agosto in Piazza della Repubblica va in scena l’evento ideato da Piero Muscari e rilanciato dal GAL Terre Vibonesi. Lo studioso Tagliaferri: "Progetto concreto che unisce racconto, qualità e promozione dei luoghi"

Sarà Pizzo, uno dei cuori pulsanti del territorio vibonese, ad ospitare il grande ritorno di GustinItaly –

Il Gala dei Sapori Italiani, il prossimo 9 agosto 2024 ore 21 in Piazza della Repubblica.

A guidare la rinascita del format è il GAL Terre Vibonesi, con il presidente Papillo in prima linea nella

promozione di una nuova visione di sviluppo territoriale che parte dall’identità agroalimentare.

Ideato da Piero Muscari nel 2009, GustinItaly riparte oggi grazie al sostegno e alla progettualità del

GAL, che intende fare dell’evento un volano di promozione per le eccellenze locali e nazionali. Fulcro

dell’edizione 2025 sarà il lancio ufficiale del progetto “Capitale del Gusto” (marchio registrato):

un riconoscimento annuale dedicato alle città e ai borghi italiani che meglio esprimono, attraverso i

propri prodotti, cultura e tradizione e capacità di accoglienza dei turisti.

Il comitato scientifico, presieduto dal noto sociologo e semiologo Michelangelo Tagliaferri, ha scelto

di attribuire il primo titolo proprio a Pizzo, città simbolo del gelato artigianale e patria del celebre

Tartufo di Pizzo, emblema identitario e attrattore turistico di rilievo internazionale. «Attraverso il GAL Terre Vibonesi – dichiara il presidente Papillo – stiamo costruendo una rete di esperienze e territori che scommettono sull’agroalimentare come motore di sviluppo sostenibile. GustinItaly è un progetto strategico che unisce racconto, qualità e promozione concreta dei luoghi.

Il programma dell’evento, gratuito e aperto a tutti, prevede:

Un talk show moderato dal direttore artistico Piero Muscari, sul tema “Il cibo identitario come veicolo

di promozione sana dei territori”, con la partecipazione di ospiti illustri come Edoardo Raspelli,

storico volto di “Melaverde”, e Rosario Previtera, agronomo “EU Climate Pact Ambassador” e direttore

scientifico del progetto. Gli interventi istituzionali del presidente Papillo, del sindaco di Pizzo Sergio

Pititto e del sindaco di Cerda (Palermo) Salvo Geraci, la cittadina siciliana famosa per il Carciofo di

Cerda e già candidata per la “Capitale del Gusto” 2026.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione avviato dal GAL Terre Vibonesi attraverso il proprio Marchio Territoriale di Ǫualità, coinvolgendo attivamente ristoratori e produttori

locali e aziende impegnate per favorire il turismo esperienziale. Durante la serata, sarà possibile degustare piatti speciali realizzati con prodotti del paniere vibonese, mentre le gelaterie di Pizzo

offriranno uno sconto promozionale ai turisti, rafforzando l’identità di Pizzo come “Città del Tartufo” e

capitale del gelato artigianale italiano.

GustinItaly rappresenta così il primo passo di un ambizioso progetto nazionale promosso dal GAL che con la direzione artistica di Muscari (da 40 anni impegnato su questi temi) mira a costruire una rete tra territori vocati all’eccellenza agroalimentare, in un’ottica di promozione integrata, reputazione positiva e sviluppo locale.